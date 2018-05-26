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Футболист «Ливерпуля» Милнер пожаловался на количество призов Салаха
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Футболист «Ливерпуля» Милнер пожаловался на количество призов Салаха 

RT на русском 17 часов назад
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер пожаловался на количество призов партнёра по команде, египетского нападающего Мохаммеда Салаха.
«В раздевалке на днях, на месте Салаха было семь индивидуальных трофеев на полу: всевозможные призы игроку месяца. Я переступал через них в своих шлёпанцах и попросил передвинуть их. Я ему сказал: «Мохаммед, передвинь это! Я не могу добраться до своего места. Сделай нам одолжение, пожалуйста!» — цитирует Милнера Goal.
Он также прокомментировал слова о том, что Салаха можно остановить, если не давать ему сыграть левой ногой.
«Это легко сказать, но на самом деле остановить его… Вы говорите тоже самое о Месси в течение 15 лет, что его правая нога не так великолепна, как левая. Но лучшие игроки практически всегда находят выход», — заявил Милнер.
Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» намерено заполучить египетского нападающего английского «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха.
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