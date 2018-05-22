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В КФУ обучаются три студента из Канады — проректор
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В КФУ обучаются три студента из Канады — проректор 

РИА Новости Крым 22 мая 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. В настоящее время в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского обучаются три студента из Канады. Об этом в ходе видеомоста Оттава — Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в крымской столице сообщил проректор по международной деятельности и информационной политике, профессор, доктор политических наук КФУ Сергей Юрченко.
"Несмотря на все сложности во взаимоотношениях между нашими странами, в Крымском федеральном университете учатся три студента из Канады. Это не много по сравнению с теми тремя тысячами студентов, которые у нас обучаются, но тем не менее это тот реальный шаг, который дает основания для взаимного повышенного внимания", — отметил он.
Юрченко подчеркнул, что вопросы государственной политики «должны балансироваться усилиями общественности, научных, культурных кругов, теми людьми, которые олицетворяют собой общественную, народную дипломатию». «И в этом отношении взаимодействие между странами, в том числе Россией и Канадой, достаточно широки», — добавил проректор КФУ.
Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры, в том числе Канада, не признают присоединение полуострова к России, сочтя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.
Позже министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада не признает проведение выборов президента Российской Федерации в Крыму.
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