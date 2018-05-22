В КФУ обучаются три студента из Канады — проректор

"Несмотря на все сложности во взаимоотношениях между нашими странами, в Крымском федеральном университете учатся три студента из Канады. Это не много по сравнению с теми тремя тысячами студентов, которые у нас обучаются, но тем не менее это тот реальный шаг, который дает основания для взаимного повышенного внимания", — отметил он.

Юрченко подчеркнул, что вопросы государственной политики «должны балансироваться усилиями общественности, научных, культурных кругов, теми людьми, которые олицетворяют собой общественную, народную дипломатию». «И в этом отношении взаимодействие между странами, в том числе Россией и Канадой, достаточно широки», — добавил проректор КФУ.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры, в том числе Канада, не признают присоединение полуострова к России, сочтя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.