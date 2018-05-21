Ещё
Сделать Крым чище: ученые РАН помогут решить экологические проблемы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сделать Крым чище: ученые РАН помогут решить экологические проблемы 

РИА Новости Крым 55 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Специалисты Российской академии наук планируют внедрять в Крыму проекты по улучшению экологической ситуации. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал глава РАН Александр Сергеев.
По его словам, одним из проблемных для региона вопросов является загрязнение мусором суши и морской акватории. И поскольку вопросам экологии и обеспечения полуострова водой эксперты РАН уделяют особое внимание, они разработали ряд соответствующих научных проектов.
"Это одна из наиболее существенных групп проектов, которыми мы будем заниматься. В самое ближайшее время мы будем думать над вопросами обеспечения населения чистой водой и мониторингом сброса отходов и на полигоны ТБО, и в море. Это должно мониторироваться современными средствами, в том числе с помощью космической съемки, аэросъемкой. Мы будем работать над тем, чтобы с помощью наших проектов экологическая ситуация в Крыму улучшалась, ведь Крым — это, прежде всего, курортный регион, это место отдыха, что привлекает сюда туристов", — отметил Сергеев.
Как сообщалось, президент РАН Александр Сергеев находится с рабочим визитом в Крыму. В понедельник он вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым принял участие в заседании Совета по формированию и реализации научно-технической политики РК.
РИА Новости Крым: последние новости
"Ура героям!": в Керчи встретили колонну строительной техники Для мусульман организуют халяль-туры в Крым Табу на костры и салюты: в Крыму сохраняется риск пожаров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о победе под Горловкой210
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии193
Песков прояснил вопрос с цветами Путина37
Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»163
Обзор зарубежных СМИ: Алжир «засветил» русский огнемет18
Видео
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
04:55
Участников квеста душили и кусали
Общество Происшествия
Берлускони оценил Крым
В мире
01:03
Потепление в столице сменится похолоданием
Новости Москвы
00:07
Мосгорсуд решил судьбу Серебренникова
Происшествия
00:34
Запретим газовые пистолеты и травматику
Общество
03:26
ВСУ пошли в наступление под Горловкой
Украина
00:50
Стремление к селфи превратило россиян в девиантов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение