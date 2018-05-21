Сделать Крым чище: ученые РАН помогут решить экологические проблемы 

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Специалисты Российской академии наук планируют внедрять в Крыму проекты по улучшению экологической ситуации. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал глава РАН Александр Сергеев.
По его словам, одним из проблемных для региона вопросов является загрязнение мусором суши и морской акватории. И поскольку вопросам экологии и обеспечения полуострова водой эксперты РАН уделяют особое внимание, они разработали ряд соответствующих научных проектов.
"Это одна из наиболее существенных групп проектов, которыми мы будем заниматься. В самое ближайшее время мы будем думать над вопросами обеспечения населения чистой водой и мониторингом сброса отходов и на полигоны ТБО, и в море. Это должно мониторироваться современными средствами, в том числе с помощью космической съемки, аэросъемкой. Мы будем работать над тем, чтобы с помощью наших проектов экологическая ситуация в Крыму улучшалась, ведь Крым — это, прежде всего, курортный регион, это место отдыха, что привлекает сюда туристов", — отметил Сергеев.
Как сообщалось, президент РАН Александр Сергеев находится с рабочим визитом в Крыму. В понедельник он вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым принял участие в заседании Совета по формированию и реализации научно-технической политики РК.