Кто придумал сало

Солёное свиное сало, приправленное солью и перцем, стало символом украинской кухни. Но откуда пошла эта традиция? Ведь сало вовсе не украинское изобретение.

От Рима до Колумба

Слово «сало» происходит от праславянского «sadlo», являющегося однокоренным современному русскому слову «садиться». Аналогия, которую здесь можно увидеть — сало как бы «садится» на мясо, находится на нем сверху, «сидит» на мясе подобно тому, как «сидит» костюм. В некоторых славянских языках, например, в словацком, сало до сих пор обозначается с помощью архаической формы «sadlo».

Несмотря на то, что сегодня сало является символом национальной кухни Украины , впервые упоминание об употреблении сала в пищу зафиксировано в древней Италии , где им питались работники, трудящиеся на каменоломнях. Сало — продукт весьма калорийный, так что, если съесть несколько кусочков на голодный желудок, можно быстро усмирить свой аппетит. Кроме того, в засоленном виде оно гораздо удобнее в хранении, чем мясо. Итальянцы брали с собой сало сорта «Лардо», трапезничая им вместе с хлебом, помидорами и оливками.

«Лардо» готовилось в специальных корытах из каррарского мрамора, сохраняющем необходимую для приготовления продукта температуру и влажность. Свиное сало натирали морской солью, а корыта — чесноком, после чего продукт надолго укладывался в смесь из специальных пряностей. Сало «вызревало» шесть месяцев в винных погребах или мраморных гротах.

Постепенно Лардо из еды бедняков, превратилось в национальное блюдо, поставляемое на экспорт. Дешевая, вкусная и сытная пища — Лардо известно с римских времен. Император Юстиниан принял закон, повелевающий наладить поставки Лардо в армию для римских легионеров.

Сало для монахов

Средневековый монах Святой Бенедикт, основавший знаменитый монашеский орден бенедиктинцев, разрешал послушникам монастыря есть сало. Оно считалось таким же полезным, как и свиное мясо, так как было неразрывно связано со свиньей «подобно тому, как вино связуется с виноградной лозой». Из сала также изготавливались свечи, с помощью которых монахи вечерами могли корпеть за книгами. Так что, салу мы обязаны еще и средневековыми манускриптами.

Сало часто встречается в средневековой рецептурной традиции:

«После того, как монахи-повара вымыли руки, лицо и прочли три предписанные молитвы, они моют бобы в трех водах и затем ставят их вариться на огонь в котле с водой. Потом их перекладывают в другую посудину с плотно закрывающейся крышкой. Бобы приправляют свиным салом. Сало нужно добавлять не в процессе варки овощей, а в самом конце».

Есть мнение, что Христофор Колумб смог удержать в незнакомых водах своих матросов только благодаря салу, которое в избытке хранился в трюмах. В отличие от безвкусной солонины, в условиях морского путешествия, это была настоящая «пища богов».

Сало на службе Украины

Считается, что интерес к салу на Украине возрос в XVI веке, когда участились набеги татар и турок из Османской империи на славянские территории. Чтобы иноверцы не отбирали хотя бы скот, запорожцы придумали хитрый трюк: они воспользовались религиозными особенностями гастрономических предпочтений нападавших мусульман, и стали разводить почти только одних поросят. На них интерес разбойников не распространялся — согласно Корану, свиное мясо считается нечистым, и запрещено к употреблению.

Так, популярным стало и сало. Для выживания без коров и овец требовались большие заготовки мяса, а свиное сало превосходно хранилось. Сметливые украинцы, замечая религиозный ужас мусульман перед салом, натирали им даже другие продукты, для того, чтобы запах свинины отпугнул захватчиков.

Делались даже специальные сальные полотна. Вывесив такое перед погребом, украинец мог гарантированно защитить свой погреб со съестными припасами от нашествия мусульман. В итоге, даже после татарских набегов, сало осталось символом украинской кухни.

Саломания

Современные рецепты различают сало по способу заготовки — на Украине традиционным считается сало с чесноком, шкварки из него также бросают в борщ. В Венгрии , к примеру, его обваливают в красном перце, в Эстонии — коптят. Известно, что меню партийного работника СССР обязательно включало в себя 50 грамм сала.

Однако культовым в Украине стали не только блюда из сала, но и юмор о нем: песни о «белом-душистом сале запашистом», шутливый гимн «Союз нэпорушный любытэлив сала», шоколадные батончики «Сало в шоколаде», многочисленные рекорды на самый большой бутерброд с салом и т.д. стали настоящей национальной традицией, формирующей своеобразный культ сала.

Тараса Бульбы, «Саломания» не стоит на месте: в 2008 году в Луцке энтузиасты попытались организовать «Партию любителей сала», а в 2011 году во Львове был открыт музей «Сало», в котором экспонируются скульптуры исторических и литературных персонажей, к примеру, Мэрилин Монро Николая Гоголя , а также картины и фотографии, посвященные теме сала. В качестве сувенира там можно купить мороженое с салом или сало в шоколаде.

Ежегодно в Украине проводятся специализированные фестивали и ярмарки, к примеру, «Верховинское сало», где посетители могут подобрать себе сало по вкусу. В Украине есть даже журнал с «кодовым» названием «сало». Ничего удивительного, для страны этот продукт стал по-настоящему культовым символом.