Крымские морские порты сменили гендиректора

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 мая /ПРАЙМ/. Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» возглавил Алексей Волков , говорится в приказе министра транспорта республики.

"Назначить Волкова Алексея Витальевича на должность генерального директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости . Трудовой договор с новым гендиректором заключен на один год.

Волков является членом совета крымского отделения организации «Опора России» и имеет большой опыт в транспортной отрасли.

Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» создано постановлением Госсовета Республики Крым 26 апреля 2014 года. В состав предприятия входят пять морских портов: Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт, а также Керченская паромная переправа, Госгидрография и Лоцманская служба.

Основной вид деятельности — прием и обслуживание судов, перевалка и переработка грузов.