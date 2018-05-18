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Крымские морские порты сменили гендиректора
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Крымские морские порты сменили гендиректора 

Прайм 3 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая /ПРАЙМ/. Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» возглавил Алексей Волков, говорится в приказе министра транспорта республики.
"Назначить Волкова Алексея Витальевича на должность генерального директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Трудовой договор с новым гендиректором заключен на один год.
Волков является членом совета крымского отделения организации «Опора России» и имеет большой опыт в транспортной отрасли.
Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» создано постановлением Госсовета Республики Крым 26 апреля 2014 года. В состав предприятия входят пять морских портов: Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт, а также Керченская паромная переправа, Госгидрография и Лоцманская служба.
Основной вид деятельности — прием и обслуживание судов, перевалка и переработка грузов.
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