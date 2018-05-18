Святой или лузер: кем был последний российский император

Николай II и сегодня «живее всех живых». Спустя сто лет после своей смерти он успешно раскалывает общество пополам. Левые вешают на него все беды дореволюционной России . Правые — горят к нему нетрадиционной страстью и молятся на его иконы. По части хайпа Николай Александрович давно переплюнул дедушку Ленина и всех его революционных коллег. В чем же загадка последнего императора?

Не тот царь

Начать надо с того, что Николай Александрович попал на трон практически случайно. Да, он был старшим сыном Александра III, но родитель его не любил. Сначала отец назначил цесаревичем своего второго сына, Георгия.

Но с Георгием случилась неприятность. В время путешествия с братцем Никки на корабле Никки столкнул его в трюм. Да так удачно, что Георгий был сильно травмирован. Это привело к обострению костного туберкулеза, и цесаревич скончался в возрасте 28 лет. После его смерти планы царя сосредоточились на Михаиле Александровиче.

Николай даже не получил правильного образования — к нему ходили преподаватели, но у них не было права проверять его знания. К государственным делам его не подпускали. Как-то министр финансов Витте предложил Александру III сделать Николая Александровича главой комитета по постройке Транссибирской магистрали. Император искренне удивился: «Да ведь он совсем ребенок! У него обо всем детские понятия!» «Ребенку» на тот момент было 23 года.

Если бы все шло по плану Александра III, трон, скорее всего, достался бы Михаилу Александровичу. Тогда, возможно, судьба России сложилась бы совсем иначе. Однако хваставшийся своим несокрушимым здоровьем Александр III, на самом деле, был тяжело болен. У него был нефрит — воспалительное заболевание почек. На него наложился застарелый алкоголизм. И буквально за месяц силач и здоровяк Александр III оказался на краю могилы.

Михаилу Александровичу на тот момент было всего 16 лет — а вступить на престол он мог лишь в 21 год. Так что умирающему отцу пришлось быстренько передать престол Никки. По мнению некоторых историков, император просил его поцарствовать пять лет, а потом передать трон младшему брату. Но к этому времени в Россию уже приехала невеста Никки — Алиса Гессенская. Она моментально взяла слабовольного наследника под каблук и не разрешила ему выполнить просьбу отца.

Сам же он от своего неожиданного воцарения был в шоке.

«Сандро, что я буду делать! — кричал он, рыдая на плече своего дяди, великого князя Александра Михайловича. — Что теперь будет с Россией? Я ещё не готов быть царём! Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами…»

Восхождение на престол Николая Александровича ознаменовалось шумным семейным скандалом. Его родная матушка, императрица Мария Федоровна прямо в Ливадийской церкви публично отказалась присягать новому царю. Последовала безобразная сцена. Под аккомпанемент семейных скандалов и шло все дальнейшее царствование последнего императора

Провалы

Первой неудачей Николая Александровича стала его большая и чистая любовь. Он довольно долго не мог потерять невинность, и его родители уже начали волноваться насчет его ориентации — слишком уж много было геев среди его дядей и кузенов. Поэтому они активно сводили его с балериной Матильдой Кшесинской . В конце концов, профессиональной обольстительнице удалось совратить Никки, и его половая жизнь, такая важная для российской монархии, пошла на лад.

Но дальше случилось непоправимое. Наследник влюбился в принцессу Гессенскую, Алису. Она сразу не понравилась ни двору, ни родным Николая Александровича. Русские аристократы прозвали ее «гессенской мухой» — было такое насекомое-вредитель. К тому же, эта надменная, замкнутая немка выглядела не слишком здоровой. Про ее мать говорили, что перед смертью она сошла с ума. Сама же Алиса приходилась Николаю одновременно четвероюродной теткой и троюродной сестрой. Шансов дать здоровое потомство у них было немного.

Однако Никки заявил, что не женится ни на ком, кроме своей «Аликс», и сумел-таки настоять на своем. Разрешение на брак отец дал ему буквально на смертном одре.

Подозрения Романовых насчет здоровья Аликс оправдались. Сначала Александра Федоровна рожала только дочерей. Потом, наконец, произвела на свет сына. Тут-то и выяснилось, что Аликс была носительницей рецессивного гена и передала царевичу Алексею тяжелую наследственную болезнь — гемофилию. Средств от нее у тогдашней медицины не было. Наследник трона был практически не жилец. Параллельно расклеилась и сама императрица. Ее истерические припадки переросли в серьезное психическое заболевание.

Государственная деятельность Николая II началась с катастрофы на Ходынском поле. Там планировалась раздача подарков народу, но организовано мероприятие было так плохо, что возникла давка, в которой погибло несколько тысяч человек.

В тот же день разразился очередной скандал в царском семействе. Дядья и кузены Николая II наперебой убеждали его отменить все торжества по случаю воцарения и объявить траур. Однако выслушав свою шумную родню, новоиспеченный царь с молодой женой поехал открывать бал у французского посланника Мориса Палеолога . В это время окровавленные, синие тела везли по Тверской в бесчисленных подводах.

«Кто начал царствовать Ходынкой, Тот кончит, встав на эшафот, " — предсказал поэт Бальмонт и не ошибся.

Следующей большой неудачей императора стала русско-японская война. Ее он затеял под влиянием ловкого махинатора Александра Безобразова, который крышевал прмышленников, нуждавшихся в военных госзаказах. Маленькая Япония , безнадежно проигрывавшая Российской империи по ВВП и ресурсам, сумела в одночасье разгромить весь наш военный флот и забрать себе половину острова Сахалин.

Предельно неэффективно проявил себя Николай II и во внутренней политике. Апофеозом его управленческого гения стал расстрел мирной демонстрации в Петербурге 9 января 1905 года. Ни при его жестком консервативном батюшке, ни, тем более, при либеральном деде, Александре II, Россия не знала таких бессмысленных расправ, как «Кровавое воскресенье». Смертная казнь была редкостью. Суды присяжных зачастую оправдывали даже преступников. Общество привыкло к либеральным порядкам. На этом фоне сотни убитых и тысячи раненых в самом центре Петербурга, трупы, валяющиеся на Дворцовой площади и Невском проспекте, — все это просто потрясло страну.

За Николаем окончательно закрепилось прозвище «Кровавый». Страна вступила в период гражданской войны-лайт, котрой стала революция 1905−1907 гг.

«Ты был ничтожный человек, Теперь ты грязный зверь, " — обратился к царю все тот же Бальмонт.

Конечно, неправильно было бы возлагать вину на Николая II за все беды и преступления его эпохи. Дело в том, что слабый царь все время был окружен властными и решительными чиновниками и родственниками. Он подпадал под влияние то одного, то другого. И именно они перехватывали у него управление страной.

Войну с Японией царь начал под влиянием Безобразова, расстрелял рабочих 9 января под влиянием князя Мещерского, репрессировал бунтовавших крестьян и рабочих по наказу Столыпина. И это не говоря уж о том, что всю жизнь он пребывал под каблуком своей жены. А под конец вообще впал в зависимость от полуграмотного мужика Григория Распутина . В исторической перспективе маленькая фигурка последнего царя буквально теряется в тени могучих и решительных соправителей, рвавших у него власть прямо из рук.

Не снискали популярности Николаю и экономические реформы, затеянные Столыпиным. Возможно, впоследствии они и оправдали бы себя, но жесткость их проведения совершенно не понравилась населению. В фольклор реформатор вошел, благодаря «столыпинскому галстуку» (намек на бессудные казни через повешение) и «столыпинскому вагону» — теплушкам без удобств, в которых крестьян с семьями ссылали в Сибирь.

Самой масштабной неудачей Николая Александровича стало его решение вступить в войну против Германии . В полном соответствии с предсказаниями экспертов, проигранная война привела к революции в России.

Последняя неудача

В 1916 году почти вся родня Николая II объединилась, чтобы скинуть его с трона. Великие князья требуют от него отстранить от управления жену, отправить ее в монастырь и согласиться на конституционную монархию. В интригу включается и Михаил Александрович, который давно, казалось бы, забыл об обещанном ему троне и мирно жил за границей. Во главе заговора стоит дядя царя Николай Михайлович Романов , за свои революционные устремления прозванный Филиппом-Эгалитэ.

При участии великого князя Дмитрия Павловича происходит убийство лучшего друга царской семьи Распутина. Вскоре после этого другая родственница Николая великая княгиня Мария Павловна вызывает к себе председателя Госдумы Родзянко и попросту предлагает ему организовать убийство императрицы.

В декабре 1916 года у ближайших родственников царя возникает новая идея — арестовать царя и царицу и объявить наследником престола Алексея. Спорили только о том, кого назначить регентом.

К марту 1917 года дядья Николая уже сочинили манифест о конституции. Было окончательно решено дожимать императора на отречение от престола. Сопротивляться было бессмысленно, и 15 марта последний император отрекается в пользу своего младшего брата Михаила Александровича. Пролетарии веселятся на улицах, не подозревая, что ненавистного царя схарчили его собственные родственники.

К концу своего правления последний император умудрился восстановить против себя всю страну. Его ненавидела не только левая интеллигенция, но и самые убежденные консерваторы. Лучше всех о нем сказал лидер русских монархистов Меньшиков:

«При жизни Николая II я… нередко ощущал жгучую ненависть за его непостижимо глупые, вытекающие из упрямства и мелкого самодурства решения. Ничтожный был человек в смысле хозяина. Но все-таки жаль… глубоко несчастного человека: более трагической фигуры «человека не на месте» я не знаю…»

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