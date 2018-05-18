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Крымские татары и русские помолятся вместе о сплочении, мире и благополучии
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Крымские татары и русские помолятся вместе о сплочении, мире и благополучии 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В пятницу, 18 мая, в Крыму пройдут мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации.
Как сообщили «Парламентской газете» в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, в Симферополе участники траурных мероприятий возложат цветы к памятному знаку на бульваре им. Ленина, к мемориалу у Ботанического сада Крымского федерального университета и к комплексу «Возрождение» в Крымском инженерно-педагогическом университете.
На железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе, где строится еще один мемориал памяти жертв депортации, пройдет концерт-реквием. В 9 часов вечера на центральной площади Симферополя состоится акция «Зажги огонь в своем сердце».
Кроме того, в христианских храмах, мусульманских мечетях, иудейских синагогах и караимских кенасах состоится молитва о сплочении крымчан. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, «межконфессиональный совет принял решение обратиться ко всем верующим Крыма, вне зависимости от их этнического и конфессионального происхождения, с просьбой о коллективной молитве».
«В этом году впервые будет не молитва-поминание, а обращение к Всевышнему с просьбой о духовном единении, сплочении крымчан, о мире и благополучии нашей Родины России, — отметил парламентарий. — Коллективная молитва пройдет в церквях, мечетях, синагогах, кенасах и даже вне культовых объектов, когда люди, находясь в дороге, на работе, дома, в 10:00 просто мысленно попросят Всевышнего о мире и согласии».
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