Крымские татары и русские помолятся вместе о сплочении, мире и благополучии

В пятницу, 18 мая, в Крыму пройдут мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв депортации.

Как сообщили «Парламентской газете» в Государственном комитете по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, в Симферополе участники траурных мероприятий возложат цветы к памятному знаку на бульваре им. Ленина, к мемориалу у Ботанического сада Крымского федерального университета и к комплексу «Возрождение» в Крымском инженерно-педагогическом университете.

На железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе, где строится еще один мемориал памяти жертв депортации, пройдет концерт-реквием. В 9 часов вечера на центральной площади Симферополя состоится акция «Зажги огонь в своем сердце».

Кроме того, в христианских храмах, мусульманских мечетях, иудейских синагогах и караимских кенасах состоится молитва о сплочении крымчан. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, «межконфессиональный совет принял решение обратиться ко всем верующим Крыма, вне зависимости от их этнического и конфессионального происхождения, с просьбой о коллективной молитве».