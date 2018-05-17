Кем был адмирал Колчак по национальности

Споры о национальности адмирала А. В. Колчака связаны с происхождением его предков: согласно историческим данным, русский военный и политический деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь и флотоводец был потомком обрусевших турок (по другой версии, сербов-мусульман). Родоначальник династии Колчаков (прапрапрадед будущего адмирала) — Илиас-паша Колчак, комендант крепости Хотин во времена русско-турецкой войны XVIII века.

Фамилия пошла от рукавицы

Как пишет автор книги «Гражданская война: белые и красные» Д. В. Митюрин, «колчак» в переводе с турецкого означает «рукавица». Дальний предок Александра Васильевича Колчака Илиас-паша, по данным Митюрина, был то ли серб, то ли хорват, принявший ислам и дослужившийся в Османской империи до визиря (министра).

В первой половине XVIII века русские войска штурмом взяли крепость Хотин, наместником которой был Илиас-паша Колчак. Визиря вместе с сыном Махмет-беем пленили и доставили в Петербург , где их судьбу решала лично императрица Анна Иоанновна.

Примечательно, что в оде на взятие Хотина Колчака упоминает Михаил Ломоносов . Михаил Васильевич в стихотворной форме говорит о благосклонности, явленной императрицей турецкому визирю: раз уж ты, Колчак, сдался на милость государству Российскому, так послужи теперь ему верой и правдой.

От казаков до флотоводцев

Согласно исследованию Н. Ф. Ковалевского «История государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII — начала XX века», серб Колчак-паша мусульманской веры перешел на русскую службу. Однако Д. В. Митюрин утверждает, что после заключения между Россией и Османской империей мира паша вместе с сыном получили вольную и хотели вернуться в Турцию . Но, узнав, что там их намереваются казнить как предателей, передумали и остались в Польше , где Илиас-паша Колчак и умер в 1743 году. После отхода польских земель Российской империи новому отечеству присягнул сын паши Махмет-бей, от которого, в сущности, и пошел русский род Колчаков.

Первым Колчаком с русским именем Лукьян был прадед адмирала А. В. Колчака, служивший в казачьем войске на Южном Буге и отличившийся в очередной войне с Турцией, за что ему при Александре I пожаловали дворянский титул и земли в Херсонской губернии. Один из двух сыновей Лукьяна Колчака, Иван, дед Александра Васильевича, подвизался на гражданской службе. Но зато все три сына Ивана — Петр, Александр и Василий (отец А. В. Колчака) — избрали для себя военную карьеру на флоте. Как рассказывает военный историк Н. Ф. Ковалевский, отец адмирала Колчака Василий Иванович Колчак в Крымской войне стал Георгиевским кавалером, побывал в плену у французов. Впоследствии после окончания Горного института генерал-майор флота В. И. Колчак стал одним из виднейших специалистов того времени в области производства военного вооружения.

Колчак был крещен в православии

Женой В. И. Колчака в 1873 году стала Ольга Ильинична Посохова, которая, как утверждал сам адмирал, была потомственной дворянкой Херсонской губернии. Родившегося в ноябре следующего года первенца Александра Колчаки крестили в православной вере, в Троицкой церкви села Александровского Санкт-Петербургского уезда. Следует отметить, что до установления в России советской власти в паспортах граждан вообще отсутствовала графа «национальность», вместо нее было «вероисповедание».

Сам адмирал Александр Колчак, судя по его автобиографии и сохранившимся письмам, несмотря на дальнее родство с сербами (или турками) всегда считал себя русским православным офицером.