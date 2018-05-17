В Крыму пройдет «минута мира»

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 мая — РИА Новости Крым . В День памяти и скорби, 18 мая, в Крыму пройдет всеобщий молебен о межнациональном мире и согласии. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил глава Госкомнаца РК Ленур Абдураманов.

"18 мая в 10:00 будет проведена акция «Минута мира» — одновременно во всех храмах нашей Республики пройдет молебен за благополучие, развитие и нравственное воспитание крымчан, укрепление нашего единства", — рассказал он.

Также духовные лидеры полуострова уверены, что это время идеально подходит для молитв людей всех вероисповеданий и положительных пожеланий друг другу, поскольку в момент всеобщей молитвы в Крыму будет царить мощная энергетика.

К тому же у мусульман сейчас идет священный месяц Рамадан — время, когда каждый верующий должен переосмыслить свои поступки в сторону примирения с ближними, подчеркнул глава Госкомнаца.

"Это время духовно-нравственного подъема, месяц, когда человек понимает, анализирует что-то в своей жизни, в этот месяц к нам приходят соответствующие мысли, поэтому всегда есть над чем подумать и что-то переосмыслить", — добавил Абдураманов.