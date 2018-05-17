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В Крыму пройдет «минута мира»
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В Крыму пройдет «минута мира» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. В День памяти и скорби, 18 мая, в Крыму пройдет всеобщий молебен о межнациональном мире и согласии. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил глава Госкомнаца РК Ленур Абдураманов.
"18 мая в 10:00 будет проведена акция «Минута мира» — одновременно во всех храмах нашей Республики пройдет молебен за благополучие, развитие и нравственное воспитание крымчан, укрепление нашего единства", — рассказал он.
Также духовные лидеры полуострова уверены, что это время идеально подходит для молитв людей всех вероисповеданий и положительных пожеланий друг другу, поскольку в момент всеобщей молитвы в Крыму будет царить мощная энергетика.
К тому же у мусульман сейчас идет священный месяц Рамадан — время, когда каждый верующий должен переосмыслить свои поступки в сторону примирения с ближними, подчеркнул глава Госкомнаца.
"Это время духовно-нравственного подъема, месяц, когда человек понимает, анализирует что-то в своей жизни, в этот месяц к нам приходят соответствующие мысли, поэтому всегда есть над чем подумать и что-то переосмыслить", — добавил Абдураманов.
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18 мая - день общей исторической памяти и скорби Крымским мусульманам увеличили квоту на хадж – Бальбек Молебны, акции и концерт-реквием: как в Крыму почтят память жертв депортации
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