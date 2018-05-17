18 мая — день общей исторической памяти и скорби

Александр Форманчук , политолог, заместитель председателя Общественной палаты РК Пятый раз в российском Крыму отмечают очередную годовщину насильственного переселения крымских татар как день общей исторической памяти и скорби. 74 года назад за пределы Крымской АССР, входившей в состав РСФСР, сталинским режимом без суда и следствия был выселен целый народ численностью около 200 тысяч человек. Чуть позже та же участь постигла крымских армян, греков и болгар. В 1941 году эту историческую несправедливость испытали на себе более 50 тысяч крымских немцев. Если к ним добавить выселение крымских итальянцев, геноцид крымчаков и крымских евреев, то становятся более очевидными подлинные масштабы и глубина этой человеческой трагедии, память о которой навсегда обязаны свято хранить и почитать последующие поколения крымчан. Что мы ежегодно и делаем.

Есть что-то символическое в том, что именно май вобрал в себя пеструю и сложную для человеческой психики гамму праздников и памятных дат. От солидарного торжества Первомая и всенародной гордости за Великую Победу до общечеловеческой печали 74-й годовщины поголовного насильственного выселения крымских татар. При всей разнородности и кажущемся несовпадении амплитуды эмоций и чувств этих праздников и дат есть в них своя внутренняя логика и позитивная энергия. Все они удивительным и органическим образом дополняют друг друга, выстраивая в итоге единый эволюционный и законченный исторический ряд героико-патриотических праздников и памятных трагических дат, имеющих для многонационального крымского сообщества непреходящее значение.

Такое ощущение пришло к крымчанам уже после возвращения полуострова в состав Российской Федерации и с каждым годом оно усиливается, утверждая всех нас в исторической закономерности всего, что произошло в Крыму когда-то и того, что происходит здесь сегодня. Несмотря на все сложности и противоречия этого эволюционного процесса, который в первую очередь касается проблем крымских татар.

Следует признать и нет никакой необходимости скрывать, что именно крымским татарам сложнее других приспосабливаться к масштабным историческим переменам и встраиваться в новые политические реалии. Вероятнее всего, это объясняется сложными историческими трансформациями в многовековой жизни этого самобытного народа, породивших определенный комплекс национальной неполноценности и психологической неустойчивости к испытаниям во времена крутых перемен.

Особенно это проявилось на этапе распада СССР и во время поиска оптимальной новой политической модели национального движения крымских татар в процессе его трансформации на протяжении 23-х лет пребывания Крыма в составе независимой и суверенной Украины . Именно тогда лидерами национального движения в лице Мустафы Джемилева и подконтрольного ему меджлиса* (организация "Меджлис крымско-татарского народа" , запрещена в РФ) была поставлена завышенная историческая планка борьбы крымских татар за превращение Автономной Республики Крым из территориальной в национально-территориальную автономию. То есть в крымско-татарскую автономию.

Поэтому все 23 года национальное движение крымских татар носило протестный характер, пиком которого всегда был всекрымский митинг протеста и декларации заявленных целей, который ежегодно собирал до 10 тысяч соотечественников на площади Ленина в Симферополе и был посвящен очередной годовщине насильственного выселения народа за пределы своей исторической родины. Для пропагандистского усиления в массовом сознании усилиями крымско-татарского национального движения акт выселения закрепился под термином «депортация».

В условиях становления украинской государственности на разгоряченном постсоветском пространстве такая стратегическая цель национального движения крымских татар при определенных обстоятельствах могла получить вполне реальную перспективу. Однако бурные события знаменитой «Крымской весны» 2014 года прервали эту перспективу, предложив совершенно иной исторический контекст.

Менее чем через месяц после исторических событий и решений марта 2014 года по возвращению Крыма в Российскую Федерацию Государственный Совет Республики Крым разработал и принял Конституцию, гарантирующую всем проживающим на полуострове 176-ти этносам и национальным группам равноправие в сохранении и развитии своего этнокультурного и языкового наследия в многонациональном Крыму. Обеспечив, наконец, реальное наполнение начертанного на гербе Республики Крым девиза «Процветание в единстве». Единство в многообразии является главным ресурсом успешного становления в Крыму автономного государственного образования на территориальной основе. Других вариантов здесь не было и быть не может.

Однако значительная часть крымских татар продолжает жить в инерционном режиме представлений украинского периода, испытывая на себе влияние запрещенного российским законодательством меджлиса*. Эти представления сформированы на понятиях крымских татар как коренного народа, что автоматически рождает их право на национальное самоопределение. То есть на крымско-татарскую автономию в рамках крымского полуострова. Требования такой автономии составляли основной смысл протестного ежегодного митинга крымских татар 18 мая на симферопольской площади Ленина.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что порядка 20-ти тысяч из них выехали в 2014-2015 годах за пределы полуострова и осели в разных городах материковой Украины. Если к этому добавить 10-15 тысяч крымских татар, нашедших прибежище на территории Запорожской и Херсонской областей еще в советский период, то есть основания считать крымских татар в определенном смысле разделенным народом.

Разумеется, данная ситуация является источником межнационального напряжения, которое в основном провоцируется так называемым меджлисом* в «изгнании». Достаточно вспомнить организованную им транспортную блокаду Крыма и подрыв линий высоковольтных передач, приведший к печально памятному для всех крымчан «блэкауту». Большие усилия предпринимает меджлис* для нагнетания информационной войны, центральной темой которой выдаются «многочисленные нарушения прав коренного народа в оккупированном» Крыму.

Любопытно, что главным объектом этих «нарушений» являются активисты запрещенной в России исламистской радикальной организации «Хизб-ут Тахрир»*. До 2014 года меджлис* не только отмежевывался от «хизбов»*, но и сотрудничал с крымскими властями в вопросах их преследования. А ныне эта тема активно эксплуатируется для «доказательств» вины России в «нарушении прав коренного народа». Увы, но двойные стандарты стали привычными и никого уже не удивляют.

В сложившейся ситуации крайне важно последовательно решать проблемы крымских татар в рамках федеральной целевой программы, где на их нужды предусмотрено 10 млрд рублей на период до конца 2020 года. К сожалению, на сегодня здесь далеко не все безупречно.

И, конечно же, важно свято чтить память крымских татар о трагической для них дате 18 мая 1944 года. Для крымского многонационального сообщества это день общей исторической памяти и скорби. Нет малейших сомнений, что именно так и пройдут на полуострове многочисленные мероприятия, приуроченные к этой траурной для всех дате. Ведь Крым — наш многонациональный общий дом! Где все равны и достойны общего благополучного будущего в составе России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

*Экстремистские организации, запрещенные в России