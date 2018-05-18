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Скорбная дата: в Крыму вспоминают жертв депортации народов
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Скорбная дата: в Крыму вспоминают жертв депортации народов 

Мир24 2 часа назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Скорбную дату отмечают в Крыму: 74 года назад началась массовая депортация народов с территории полуострова, сообщает «МИР 24». 18 мая НКВД отправил в Среднюю Азию первые эшелоны с крымскими татарами.
Депортация проводилась по обвинениям властями СССР в «массовом дезертирстве» из Красной Армии во время Великой Отечественной войны.
Вслед за татарами свои дома пришлось покинуть грекам, болгарам, армянам и другим народам. Всего переселили более 250 тысяч человек. Обвинения официально сняли в 1967 году. После этого началось постепенное возвращение депортированных на родину, которое продолжается до сих пор.
В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации народов, депортированных из Крыма. А в 2017 году указом главы государства для них были введены дополнительные льготы.
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