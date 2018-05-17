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Молебны, акции и концерт-реквием: как в Крыму почтят память жертв депортации
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Молебны, акции и концерт-реквием: как в Крыму почтят память жертв депортации 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. В пятницу, 18 мая, в Крыму будут проводиться мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации. В Симферополе запланированы возложения цветов и акция «Зажги огонь в своем сердце», в Бахчисарайском районе подготовлен концерт-реквием, сообщает пресс-служба Госкомнаца РК.
"В рамках запланированной программы основные мероприятия состоятся в городе Симферополе и Бахчисарайском районе, на месте строительства мемориального комплекса железнодорожной станции «Сирень». Приглашаем всех желающих почтить память погибших при депортации народов из Крыма", — говорится в пресс-релизе комитета.
Утром, в 9.00 в Симферополе возложат цветы к памятному знаку на бульваре им. Ленина на Привокзальной площади. Через полчаса представители власти почтят память погибших в те годы и у мемориала возле Ботанического сада Крымского федерального университета им. Вернадского. Еще одно возложение запланировано на территории Крымского инженерно-педагогического университета к мемориальному комплексу «Возрождение».
На станции «Сирень» в Бахчисарайском районе в 11.00 начнется часовой концерт-реквием, посвященный событиям 18 мая 1944 года. В 13.00 в храмах, мечетях и кенасах пройдут коллективные молитвы. Вечером, в 21.00 на площади Ленина в крымской столице состоится традиционная акция «Зажги огонь в своем сердце».
Также во многих муниципалитетах Республики запланированы молебны, собрания, и возложения цветов.
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