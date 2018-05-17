Кто на самом деле выкрал атомную бомбу для СССР

В семь часов вечера 19 июня 1953 года в центре Нью-Йорка на Юнион-сквер собралась многотысячная дмонстрация. Люди требовали отменить смертную казнь для Юлиуса и Этель Розенбергов. В это время приговоренные сидели вдвоем в маленькой комнатке для свиданий в тюрьме Синг-Синг, а приготовления к казни шли полным ходом.

Без десяти восемь к электрическому стулу привязали Юлиуса. Он умер через три минуты после того, как включили ток. Труп вынесли, а помещение и стул стали обрабатывать нашатырным спиртом, чтобы отбить запах горелой плоти.

В это время к Этель подошел раввин Синг-Синга Ирвин Кослоу.

«Вашего мужа уже нет, — сказал он. — Подумайте о ваших детях. Назовите мне имя любого своего сообщника, пускай даже вымышленное, и вы получите отсрочку».

«Я не знаю ни одного имени, — сказала она. — Я ни в чем не виновна и готова к смерти».

Ровно в восемь часов надзирательница усадила Этель на электрический стул, поцеловала ее и вышла. Ирвин Кослоу читал за стеной 23-й псалом. Этель мучилась долго. После трех ударов током сердце ее все еще билось. Ей дали еще два разряда и в 8 часов 16 минут констатировали смерть.

Толпа на Юнион-сквер начала расходиться. Так закончилось дело Розенбергов — один из самых странных шпионских скандалов «атомного века».

Поимка

И Юлиус Розенберг и Этель Грингласс были детьми еврейских эмигрантов. Оба выросли в Нью-Йорке, оба увлекались левыми идеями и активно участвовали в профсоюзной деятельности. Даже познакомились они на собрании молодых комммунистов. Юлиусу было 18 лет, Этель — 21. В 1939 году они поженились и зажили жизнью образцовых нью-йоркцев — двое детей, свой дом, хорошая работа. Этель была секретаршей. Юлиус работал инженером войск радиосвязи в Нью-Джерси.

В 1942 году Юлиусу предложил работать на Советы знаменитый разведчик Семен Семенов (псевдоним «Твен»). Делиться новейшими научно-техническими разработками тогда даже не выглядело как шпионаж — СССР и США были союзниками. Вскоре Юлиус привлек к работе брата жены, Дэвида Грингласса. Тот работал механиком в Лос-Аламосе, где полным ходом шла работа над атомной бомбой. Бесценная информация о ходе работ, передачу которой обеспечил Розенберг, буквально спасла Советский Союз, позволив ударными темпами создать свою бомбу.

Центральным звеном в шпионской паутине, сплетенной НКВД вокруг Лос-Аламоса, был немецкй физик Клаус Фукс. Но в 1949 году его вычислила ФБР . Фукса допрашивали британские контрразведчики и допрашивали жестко. Но он выдержал и ни в чем не сознался. МИ-6 уже подготовила доклад для американских коллег, из которого следовало, что Фукс действительно выдал русским все секреты Лос-Аламоса, но никаких доказательств против него нет. Рекомендовалось Фукса от работы отстранить, но к суду не привлекать — потому что любой толковый адвокат разобьет обвинение в два счета.

И тут случилось странное. Фукс сам попросил о встрече с британским контрразведчиком. Они посидели в ресторане. Контрразведчик вел себя деликатно, не угрожал и ничего не выспрашивал. И вдруг Фукс сломался. То ли на него подействовал метод «доброго следователя». То ли он не выдержал многолетнего нервного напряжения. Словом, он признался во всем и выдал всех своих соучастников.

Сначала взяли связника по имени Гарри Голд. Тот выдал Дэвида Грингласса. Грингласс был арестован, но на допросах не говорил ни слова. Сломался он только тогда, когда фэбээровцы арестовали его жену и пригрозили отдать их маленьких детей в приют. Грингласс оговорил свою сестру. Его жена подтвердила, что Этель «печатала на машинке донесения в Москву ». А руководителем шпионской сети оба назвали мужа Этель, Юлиуса Розенберга.

Процесс

Процесс над Розенбергами шел быстро и нервно. Показания брата Этель противоречили тому, что н заявлял до суда перед «большим жюри». Доказательством виновности Розенбергов служил некий чертеж атомной бомбы. На деле, это был набросок на листочке, который прфоессинальные физики назвали «бессмысленным детским рисунком». Но ни одного физика на суд не позвали. Кроме голословных заявлений жены Грингласса о том, что Этель что-то «печатала на машинке», никаких других улик суду предъявлено не было.

Однако дело было в самый разгар «маккартизма». В 1949 году американцы получили неопровержимые доказательства того, что русские создали свою атомную бомбу, и с тех пор жили в атмосфере паранойи. Розенберги были коммунистами — и это само по себе звучало хуже любых обвинений. Еще они были евреями — и еврейские организации Европы настаивали на том, что власти США преследуют их из-за антисемитских предубеждений. Однако еврейские организации в самих США за Розенбергов не заступились.

Юридическая сложность заключалась в том, что непонятно было, за что судить Розенбергов Государственная измена? Но ведь они передавали атомные секреты не врагам, а недавним союзникам в войне против Гитлера. Шпионаж? Но сами они ни в какие секреты посвящены не были. У них просто не было достаточной квалификации, чтобы разобраться во всех тонкостях атомного проекта. В конце концов, им инкриминировали «заговор с целью шпионажа».

Семь раз адвокаты Розенбергов подавали на апелляцию. Они просили о помиловании двух президентов США — сначала Гарри Трумэна , потом Дуайта Эйзенхауэра . Но ничего не помогало.

«Казнь двоих человек — это серьезная вещь, — было написано в последнем заявлении Эйзенхауэра по этому делу. — Но еще серьезнее мысль о миллионах людей, чья гибель могла быть прямо вызвана действиями этих шпионов».

Персей

Сегодня дети Розенбергов продолжают борьбу за реабилитацию своих родителей. Брат Этель Дэвид Грингласс давно признался в том, что оговорил сестру на суде, чтобы выручить свою жену. В исторической перспективе понятно: даже если они и были виновны в шпионаже, то создание атомной бомбы в СССР привело к ядерному паритету и, соответствено, обеспечило планете жизнь без большой войны.

Загадкой остается, как Розенберги и Гринглассы, вообще не имевшие высшего образования, сумели разобратьсы во всех тонкостях ядерных технологий и передать в Москву именно необходимые материалы. Уже в 1950 году у американцев появилось подозрение, что в этом деле должен быть «третий человек» — тот, кто действительно собирал главную информацию в Лос-Аламосе. Тот, кого не выдали Розенберги.

В своих мемуарах легендарный разведчик Абель предположил, что этим «третьим человеком» был юный физик-вундеркинд Тед Холл. Он начал работать в Манхэттенском проекте, когда ему было всего 18 лет. Его завербовал агент НКВД, американский журналист Серж Курнаков и передал его Юлиусу Розенбергу. Розенберг свел Холла, работавшео под псевдонимами «Персей» и «Млад» с Лоной Коэн, которая и передала в Москву бесценные чертежи атомной бомбы.

В 1950 году фэбээровцы допрашивали Холла, но так ничего и не добились. Его просто уволили из лаборатории. Назови Юлиус Розенберг имя главного предателя — и сделка с правосудием была бы ему обеспечена. Скорее всего, они с женой сумели бы избежать смертной казни и отделались бы тюремным ззаключением — как их родственники, муж и жена Гринглассы.