Экспедиция «Крымская кругосветка» стартует в Керчи 

Официальный старт образовательной экспедиции «Крымская кругосветка» будет дан 22 мая на городской набережной Керчи. Экспедиция пройдет в Крыму до 1 июня, сообщает специальный корреспондент НСН. Участники, в числе которых — студенты, проведут археологические, а также историко-географические исследования на полуострове. Маршрут экспедиции будет состоять из 5 этапов: «Киммерия», «Таврика», «Херсонесида», «Скифия», «Феодоро» и двух маршрутов — морского и сухопутного.
Отметим, что «Крымская кругосветка» проводится по инициативе известного российского путешественника Федора Конюхова, благотворительного фонда «Православный Крым» и благотворительного фонда Федора Конюхова «Зеленая планета».