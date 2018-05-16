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Экспедиция «Крымская кругосветка» стартует в Керчи
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Экспедиция «Крымская кругосветка» стартует в Керчи 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Официальный старт образовательной экспедиции «Крымская кругосветка» будет дан 22 мая на городской набережной Керчи. Экспедиция пройдет в Крыму до 1 июня, сообщает специальный корреспондент НСН. Участники, в числе которых — студенты, проведут археологические, а также историко-географические исследования на полуострове. Маршрут экспедиции будет состоять из 5 этапов: «Киммерия», «Таврика», «Херсонесида», «Скифия», «Феодоро» и двух маршрутов — морского и сухопутного.
Отметим, что «Крымская кругосветка» проводится по инициативе известного российского путешественника Федора Конюхова, благотворительного фонда «Православный Крым» и благотворительного фонда Федора Конюхова «Зеленая планета».
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