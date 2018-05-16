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В Керчи почтят память жертв депортации народов Крыма
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В Керчи почтят память жертв депортации народов Крыма 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи в День памяти жертв депортации народов Крыма 18 мая пройдут памятные мероприятия. В сквере железнодорожного вокзала состоится возложение цветов к памятному знаку против «Жестокости и насилия», а в мечети «Джума — Джами» пройдет молебен, сообщает специальный корреспондент НСН.
Напомним, День памяти жертв депортации народов Крыма был установлен решением Верховного Совета Крыма в 1994 году. 18 мая 1944-го года в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян, и других народов, населяющих Крым. 17 апреля 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ряд льгот для незаконно депортированных из Крымской АССР народов или их родственников при получении вида на жительство в России, в том числе упрощенный порядок предоставления документа.
26 апреля в Керчи прошел митинг-реквием в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. На мероприятии присутствовали глава администрации Керчи Сергей Бороздин, сотрудники МЧС, жители города.
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