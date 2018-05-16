Депутат Поклонская решила податься в экскурсоводы ради любимого

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице «Вконтакте» объявила, что решила стать экскурсоводом на один день. Женщина в день рождения обожаемого императора Николая II проведет несколько экскурсий по Ливадийскому дворцу для крымских школьников.

Ливадийский дворец — бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Чёрного моря в трёх километрах от Ялты.