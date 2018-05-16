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Депутат Поклонская решила податься в экскурсоводы ради любимого
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Депутат Поклонская решила податься в экскурсоводы ради любимого 

News.ru 47 минут назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице «Вконтакте» объявила, что решила стать экскурсоводом на один день. Женщина в день рождения обожаемого императора Николая II проведет несколько экскурсий по Ливадийскому дворцу для крымских школьников.
Ливадийский дворец — бывшая южная резиденция российских императоров, расположенная на берегу Чёрного моря в трёх километрах от Ялты.
«Если вы интересуетесь историей царской семьи, историей Крыма, то вы тоже можете присоединиться к этому мероприятию», — написала депутат.
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