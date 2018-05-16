Хадж-2018: в Крыму запустили «зеленый коридор» для паломников 

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Со среды для мусульман Крыма, желающих совершить хадж в Саудовскую Аравию, действует «зеленый коридор» на оформление документов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
"С сегодняшнего дня действует «зеленый коридор», поэтому паломники, еще не оформившие документы, могут прийти в Духовное управление мусульман Крыма, мы им выдадим ходатайственное письмо, с которым они обратятся в пункт приема документов. До 25 июля паломники могут обратиться в управление, если они имеют загранпаспорт. Если загранпаспорта нет и им необходимо содействие в оформлении, то нужно прийти до 1 июля", — сказал Исмаилов.
Он также напомнил, что в этом году квота на совершение хаджа увеличена вдвое — до 600 человек. Обязательная вакцинация паломников стартует 18 июня после завершения священного месяца Рамадан.
Хадж является одним из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю. В 2018 году время хаджа приходится на вторую половину августа.