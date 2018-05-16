Хадж-2018: в Крыму запустили «зеленый коридор» для паломников

"С сегодняшнего дня действует «зеленый коридор», поэтому паломники, еще не оформившие документы, могут прийти в Духовное управление мусульман Крыма, мы им выдадим ходатайственное письмо, с которым они обратятся в пункт приема документов. До 25 июля паломники могут обратиться в управление, если они имеют загранпаспорт. Если загранпаспорта нет и им необходимо содействие в оформлении, то нужно прийти до 1 июля", — сказал Исмаилов.

Он также напомнил, что в этом году квота на совершение хаджа увеличена вдвое — до 600 человек. Обязательная вакцинация паломников стартует 18 июня после завершения священного месяца Рамадан.