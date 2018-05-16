Ещё
Хадж-2018: в Крыму запустили «зеленый коридор» для паломников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хадж-2018: в Крыму запустили «зеленый коридор» для паломников 

РИА Новости Крым 52 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Со среды для мусульман Крыма, желающих совершить хадж в Саудовскую Аравию, действует «зеленый коридор» на оформление документов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
"С сегодняшнего дня действует «зеленый коридор», поэтому паломники, еще не оформившие документы, могут прийти в Духовное управление мусульман Крыма, мы им выдадим ходатайственное письмо, с которым они обратятся в пункт приема документов. До 25 июля паломники могут обратиться в управление, если они имеют загранпаспорт. Если загранпаспорта нет и им необходимо содействие в оформлении, то нужно прийти до 1 июля", — сказал Исмаилов.
Он также напомнил, что в этом году квота на совершение хаджа увеличена вдвое — до 600 человек. Обязательная вакцинация паломников стартует 18 июня после завершения священного месяца Рамадан.
Хадж является одним из пяти столпов ислама. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Оно совершается в строго определенный период по мусульманскому календарю. В 2018 году время хаджа приходится на вторую половину августа.
РИА Новости Крым: последние новости
Пожар в Симферополе: сгорели две иномарки и хозпостройки Крымским мусульманам увеличили квоту на хадж – Бальбек Чтобы помнили: около 1,5 тысячи крымских татар поднялись на Чатыр-Даг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»242
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост823
Скрипаль наш: новые подробности отравления17
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел5
Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир121
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение