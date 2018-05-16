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Керченская переправа опустела после открытия Крымского моста
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Керченская переправа опустела после открытия Крымского моста 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
После официального запуска проезда через Крымский мост Керченская переправа опустела в буквальном смысле. Об этом телеканалу «360» рассказала диспетчер порта.
По его словам, на переправе больше нет ни машин, ни очередей. Ни одного человека.
«А это паромная переправа «Крым» — как будто все вымерли, ни машин, ни пассажиров. То же самое и в порту «Кавказ»», — отметил военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда Александр Коц на своей странице в Telegram.
Официальное открытие проезда через Крымский мост для легковых автомобилей и автобусов состоялось в среду, 16 мая, в 05:30 утра (по мск). За первый час по нему проехали 1 100 транспортных средств. Одной из первых, кто проехал по мосту через Керченский пролив, стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат очень ярко оценила свою поездку.
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