Керченская переправа опустела после открытия Крымского моста

После официального запуска проезда через Крымский мост Керченская переправа опустела в буквальном смысле. Об этом телеканалу «360» рассказала диспетчер порта.

По его словам, на переправе больше нет ни машин, ни очередей. Ни одного человека.

«А это паромная переправа «Крым» — как будто все вымерли, ни машин, ни пассажиров. То же самое и в порту «Кавказ»», — отметил военный корреспондент Издательского дома « Комсомольская правда Александр Коц на своей странице в Telegram.