По дороге — к новому Крыму

Как известно, в историю можно войти, а можно вляпаться. Ну а мы решили в неё в буквальном смысле этого слова въехать. За рулём, по Крымскому мосту, чтобы проверить, как всё там устроено — и не для вип-персон во главе с президентом, открывшим мост днём 15 мая, а для «простых смертных» автомобилистов.

«Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 05:30 по московскому времени 16 мая 2018 года», — гласило официальное объявление информационного центра Крымского моста. Накануне, 15 мая, его торжественно открыл Президент России Владимир Путин , проехав мост всего лишь за 16 минут. Сколько займёт дорога для рядовых водителей?

По «Тавриде» пока без ветерка

Экипаж « Парламентской газеты » в составе Александра Мащенко и Алексея Васильева стартовал из Симферополя 15 мая в 17:00. Дорога синусоидой обвивала строящуюся ударными темпами, в круглосуточном режиме, федеральную трассу «Таврида». Посреди «лунных» песчаных ландшафтов ещё одной большой стройки деловито копошились жёлтые, с длинными, как у жирафов, шеями, экскаваторы. Перед нами медленно-медленно тащилась вереница самосвалов. Я «выглядывал» из-за их могучих «спин» в тщётной надежде найти просвет для обгона.

То ли дело будет через два — два с половиной года, когда «Таврида» заработает в своём четырёхполосном варианте. Дорога от Симферополя до Керчи будет занимать меньше двух часов, вчера же мы тащились почти четыре.

Зато пока все, кто будет двигаться этим летом с Большой земли через мост, своими глазами увидят грандиозные изменения, которые происходят в регионе. «Таврида» как будто «рассекает» весь полуостров на две части, и в этом рассечении уже видно новый Крым

Котлета для Мостика

Ночью, на обочине дороги, мы, сидя в машине, слушали «песню строителя Крымского моста». «Между двух берегов и двух морей, Вдалеке от родных матерей, Выбор нашей судьбы не так уж и прост, Строим мы для людей Керченский мост, Чтобы впредь не терять связь с огромной страной, Чтобы тот, кто хотел, возвращался домой, Будет, что рассказать, тем, кто здесь побывает», — пел из динамика автор и исполнитель «гимна», проектировщик санкт-петербургского института «Гипрострой» Константин Хоменко. А мимо, несмотря на давно опустившуюся над древней боспорской землёй ночь, десятками шли на переправу многотонные фуры. В отличие от нас, «легковесов», для них на рассвете ничего не изменится. Большегрузы пустят по мосту только в октябре. Пока же, на время курортного сезона, движение по нему будет разрешено только легковушкам и автобусам.

Мы во всеоружии. В арсенале — бутылка шампанского, флаг Республики Крым, несколько номеров «Парламентской газеты» и… котлета для Мостика — кота, который является талисманом Крымского моста — а ну как встретится на пути.

Отмечаем всей страной

Ближе к полуночи у автомобильного подхода к мосту уже скопилось несколько десятков машин. Проезд для легкового транспорта открывается только в 5:30, однако люди собрались загодя. Причём из разных районов не только Крыма, но и России

Как строили мост всей страной, так и отмечать начало автомобильного движения по нему тоже будем всей страной. Валерий Кишко вместе с женой Светланой и внуком Кирюшей приехал из Армянска — маленького городка на севере Крыма. «Специально на день отпросился с работы, — объясняет он. — Кубань моя родина, вот сейчас проеду по мосту туда и обратно и домой — завтра рабочий день». Пенсионер Пётр Ветров с женой Екатериной добирался из Окуневки — села в Черноморском районе Крыма. «Я не мог пропустить этого события, — говорит он. — Мы ждали его много лет».

Ярославец Александр Корнев приехал в Керчь ещё 9 Мая и с тех пор успел исколесить весь полуостров — Феодосию, Судак , Ялту, Севастополь . «До этого я был в Крыму всего один раз, рассказывает он. — В 1989 году, ещё школьником. Та поездка так врезалась в память, что сейчас, много лет спустя, решил повторить путешествие». По Крымскому мосту Александр отправится на Кубань, а оттуда — домой в Ярославль

Алексей Крылов из Магнитогорска для того, чтобы присутствовать при открытии Крымского моста, проехал три тысячи километров. «Это великое событие для России, — считает он. — Я не мог его пропустить». Мечта Алексея — переехать на полуостров на постоянное место жительства.

А вот, наоборот, самый что ни на есть местный — керчанин Евгений Верещак. «Жена сказала: ты даже на свадьбу так не радовался, как из-за открытия моста, — улыбается он. — Честное слово, для меня этот праздник важнее, чем день рождения или Новый год».

Никто не заставлял всех этих людей бросить всё и — иногда почти за тридевять земель — ехать в Крым за рулём, чтобы так же, как и мы, попасть в историю России. Не было ни приказов, ни разнарядок, они просто не могли пропустить это событие.

Поехали!

Из темноты «выныривает» хорошо знакомый с давних пор силуэт. Депутата Государственной Думы Константина Затулина на полуострове знает каждый, кто хоть немного интересуется политикой. «Я прилетел вчера вечером в Симферополь и сразу же приехал сюда, чтобы быть вместе с людьми на этом огромном празднике, — рассказывает законодатель корреспондентам „Парламентской газеты“. — Идея Крымского моста из тех, которые трудно запатентовать, да и не стоит этим заниматься, но хочу напомнить, что в Керчи ещё в конце девяностых годов прошлого века с моим участием был установлен закладной камень о том, что здесь обязательно будет построен мост. Тогда Украина не дала осуществить наш замысел, но он воплотился в жизнь сегодня».

Наш разговор прерывает «ночной волк» Александр Залдостанов , и они вдвоем с Затулиным фотографируются на память.

Наконец, в 5:30 утра, звучит легендарное русское слово — «поехали!» Экипаж «Парламентской газеты» с флагом Республики Крым на крыше въезжает на мост одним из первых. Самый длинный мост в России протяжённостью 19 километров, построенный вопреки всему, — истории, геологии, климату и нежеланию так называемого мирового сообщества.

Из Крыма — в Крым

Это не мираж и не голограмма, как заявляли некоторые украинские политики. Асфальт и бетон соединили два берега Керченского пролива, два берега русской земли.

Сотни машин и мотоциклов, флаги России, гудки клаксонов, всё смешалось в невероятном радостном возбуждении. 15 мая — день официального открытия Крымского моста, 16-е — день открытия движения — навсегда вошли в историю Крыма и России. В этом нет ни слова преувеличения, ни слова пафоса.

Остальное на самом деле — детали. Тем не менее, проехав по мосту до Тамани и обратно, подтверждаем слова Путина: «Все удобно, шикарно и, надеемся, долговечно». Путь в Крым и из Крыма стал короче и легче.

Ну и мы ещё раз доказали: мы можем строить самые сложные объекты, объекты мирового класса. При строительстве Крымского моста применялись исключительно отечественные технологии.

Под сводами арки Крымского моста по совету строителей загадываем желание — через полтора года проехать здесь уже не на машине, а на поезде — начало железнодорожного движения запланировано на декабрь 2019 года.

Опять же, может быть, хоть тогда повезёт лично встретить где-нибудь на перроне кота Мостика. Пока же припасённые для него котлеты нам приходится есть самим.