Как известно, в историю можно войти, а можно вляпаться. Ну а мы решили в неё в буквальном смысле этого слова въехать. За рулём, по Крымскому мосту, чтобы проверить, как всё там устроено — и не для вип-персон во главе с президентом, открывшим мост днём 15 мая, а для «простых смертных» автомобилистов.
«Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 05:30 по московскому времени 16 мая 2018 года», — гласило официальное объявление информационного центра Крымского моста. Накануне, 15 мая, его торжественно открыл Президент России Владимир Путин, проехав мост всего лишь за 16 минут. Сколько займёт дорога для рядовых водителей?
По «Тавриде» пока без ветерка
Экипаж «Парламентской газеты» в составе Александра Мащенко и Алексея Васильева стартовал из Симферополя 15 мая в 17:00. Дорога синусоидой обвивала строящуюся ударными темпами, в круглосуточном режиме, федеральную трассу «Таврида». Посреди «лунных» песчаных ландшафтов ещё одной большой стройки деловито копошились жёлтые, с длинными, как у жирафов, шеями, экскаваторы. Перед нами медленно-медленно тащилась вереница самосвалов. Я «выглядывал» из-за их могучих «спин» в тщётной надежде найти просвет для обгона.
То ли дело будет через два — два с половиной года, когда «Таврида» заработает в своём четырёхполосном варианте. Дорога от Симферополя до Керчи будет занимать меньше двух часов, вчера же мы тащились почти четыре.
Зато пока все, кто будет двигаться этим летом с Большой земли через мост, своими глазами увидят грандиозные изменения, которые происходят в регионе. «Таврида» как будто «рассекает» весь полуостров на две части, и в этом рассечении уже видно новый Крым.
Котлета для Мостика
Ночью, на обочине дороги, мы, сидя в машине, слушали «песню строителя Крымского моста». «Между двух берегов и двух морей, Вдалеке от родных матерей, Выбор нашей судьбы не так уж и прост, Строим мы для людей Керченский мост, Чтобы впредь не терять связь с огромной страной, Чтобы тот, кто хотел, возвращался домой, Будет, что рассказать, тем, кто здесь побывает», — пел из динамика автор и исполнитель «гимна», проектировщик санкт-петербургского института «Гипрострой» Константин Хоменко. А мимо, несмотря на давно опустившуюся над древней боспорской землёй ночь, десятками шли на переправу многотонные фуры. В отличие от нас, «легковесов», для них на рассвете ничего не изменится. Большегрузы пустят по мосту только в октябре. Пока же, на время курортного сезона, движение по нему будет разрешено только легковушкам и автобусам.
Мы во всеоружии. В арсенале — бутылка шампанского, флаг Республики Крым, несколько номеров «Парламентской газеты» и… котлета для Мостика — кота, который является талисманом Крымского моста — а ну как встретится на пути.
Отмечаем всей страной
Ближе к полуночи у автомобильного подхода к мосту уже скопилось несколько десятков машин. Проезд для легкового транспорта открывается только в 5:30, однако люди собрались загодя. Причём из разных районов не только Крыма, но и России.
Как строили мост всей страной, так и отмечать начало автомобильного движения по нему тоже будем всей страной. Валерий Кишко вместе с женой Светланой и внуком Кирюшей приехал из Армянска — маленького городка на севере Крыма. «Специально на день отпросился с работы, — объясняет он. — Кубань моя родина, вот сейчас проеду по мосту туда и обратно и домой — завтра рабочий день». Пенсионер Пётр Ветров с женой Екатериной добирался из Окуневки — села в Черноморском районе Крыма. «Я не мог пропустить этого события, — говорит он. — Мы ждали его много лет».
Ярославец Александр Корнев приехал в Керчь ещё 9 Мая и с тех пор успел исколесить весь полуостров — Феодосию, Судак, Ялту, Севастополь. «До этого я был в Крыму всего один раз, рассказывает он. — В 1989 году, ещё школьником. Та поездка так врезалась в память, что сейчас, много лет спустя, решил повторить путешествие». По Крымскому мосту Александр отправится на Кубань, а оттуда — домой в Ярославль.
Алексей Крылов из Магнитогорска для того, чтобы присутствовать при открытии Крымского моста, проехал три тысячи километров. «Это великое событие для России, — считает он. — Я не мог его пропустить». Мечта Алексея — переехать на полуостров на постоянное место жительства.
А вот, наоборот, самый что ни на есть местный — керчанин Евгений Верещак. «Жена сказала: ты даже на свадьбу так не радовался, как из-за открытия моста, — улыбается он. — Честное слово, для меня этот праздник важнее, чем день рождения или Новый год».
Никто не заставлял всех этих людей бросить всё и — иногда почти за тридевять земель — ехать в Крым за рулём, чтобы так же, как и мы, попасть в историю России. Не было ни приказов, ни разнарядок, они просто не могли пропустить это событие.
Поехали!
Из темноты «выныривает» хорошо знакомый с давних пор силуэт. Депутата Государственной Думы Константина Затулина на полуострове знает каждый, кто хоть немного интересуется политикой. «Я прилетел вчера вечером в Симферополь и сразу же приехал сюда, чтобы быть вместе с людьми на этом огромном празднике, — рассказывает законодатель корреспондентам „Парламентской газеты“. — Идея Крымского моста из тех, которые трудно запатентовать, да и не стоит этим заниматься, но хочу напомнить, что в Керчи ещё в конце девяностых годов прошлого века с моим участием был установлен закладной камень о том, что здесь обязательно будет построен мост. Тогда Украина не дала осуществить наш замысел, но он воплотился в жизнь сегодня».
Наш разговор прерывает «ночной волк» Александр Залдостанов, и они вдвоем с Затулиным фотографируются на память.
Наконец, в 5:30 утра, звучит легендарное русское слово — «поехали!» Экипаж «Парламентской газеты» с флагом Республики Крым на крыше въезжает на мост одним из первых. Самый длинный мост в России протяжённостью 19 километров, построенный вопреки всему, — истории, геологии, климату и нежеланию так называемого мирового сообщества.
Из Крыма — в Крым
Это не мираж и не голограмма, как заявляли некоторые украинские политики. Асфальт и бетон соединили два берега Керченского пролива, два берега русской земли.
Сотни машин и мотоциклов, флаги России, гудки клаксонов, всё смешалось в невероятном радостном возбуждении. 15 мая — день официального открытия Крымского моста, 16-е — день открытия движения — навсегда вошли в историю Крыма и России. В этом нет ни слова преувеличения, ни слова пафоса.
Остальное на самом деле — детали. Тем не менее, проехав по мосту до Тамани и обратно, подтверждаем слова Путина: «Все удобно, шикарно и, надеемся, долговечно». Путь в Крым и из Крыма стал короче и легче.
Ну и мы ещё раз доказали: мы можем строить самые сложные объекты, объекты мирового класса. При строительстве Крымского моста применялись исключительно отечественные технологии.
Под сводами арки Крымского моста по совету строителей загадываем желание — через полтора года проехать здесь уже не на машине, а на поезде — начало железнодорожного движения запланировано на декабрь 2019 года.
Опять же, может быть, хоть тогда повезёт лично встретить где-нибудь на перроне кота Мостика. Пока же припасённые для него котлеты нам приходится есть самим.