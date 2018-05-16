Проезд бесплатный, приезжайте! В Крыму ожидают туристический бум

МОСКВА , 16 мая — РИА Новости , Светлана Баева. После открытия Крымского моста эксперты предсказывают взрывной рост турпотока в регион как за счет самостоятельных путешественников, так и благодаря снижению цен на авиабилеты, ведь возникнет конкуренция. О том, как ехать по Крымскому мосту, когда откроется трасса «Таврида» и как будет развиваться туризм на полуострове, — в материале РИА Новости.

Он сказал «поехали!»

Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля «Камаз» во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018Президент России Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018 года

"Президент сказал «поехали!» и доехал за 15 минут из Тамани в Керчь ! Жду вас в гости. Проезд бесплатный, приезжайте!" — приглашает официальная страница моста через Керченский пролив в Крым (#крымскиймост).

Накануне президент России Владимир Путин проехал по нему за рулем КамАЗа, возглавив колонну из трех десятков грузовиков.

Это самый протяженный мост в Европе — 19 километров. Знаменитый вантовый мост Васко да Гама в столице Португалии теперь на втором месте (17,2 километра).

Еще пять интересных фактов о новом мосте

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста

1. Это, возможно, единственный мост в мире, у которого есть собственный кот. Его так и называют — «кот моста», или Мостик.

Публикация от Кот Моста (@cat_the_most)

14 Май 2018 в 7:19 PDT Он одним из первых проинспектировал мост, а теперь ждет от гостей полуострова угощений. Больше всего он любит креветки.

2. Пропускная способность перехода — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки. А еще — 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год. Правда, поезда по мосту пойдут лишь в следующем году.

3. Кстати, первый Керченский железнодорожный мост был построен после освобождения советскими войсками Крыма в 1944 году. В 1945-м он разрушился из-за шторма и льда в Керченском проливе. Его заменила в 1953 году Керченская паромная переправа.

4. В официальных аккаунтах в соцсетях нового Крымского моста публикуются полезные советы для туристов. Один из них — посидеть на дорожку на скамье «Крымский мост», которая установлена на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском).

Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge)

14 Май 2018 в 1:20 PDT Еще, к примеру, на самом мосту рекомендуется включить на полную мощность главный хит стройки — «Я забиваю сваю».

Под сводами арки моста строители советуют загадать желание, а выезжая из Керчи — подмигнуть грифонам.

5. Ну а "Яндекс" планирует создать карты объездных путей возможных заторов. Будут разработаны маршруты от Крымского моста вглубь полуострова в период высокого курортного сезона. На них, помимо прочего, отметят «пит-стопы» — оборудованные места стоянки для экскурсионных автобусов и автотуристов.

На миллион больше

Массандровский пляж

"Открытие моста через Керченский пролив имеет эпохальное значение для развития туризма в Крымском федеральном округе, — говорит руководитель Ростуризма Олег Сафонов. — Это упрощает путь на полуостров многим российским гражданам".

"Дорога по Крымскому мосту, на наш взгляд, приведет к взрывному росту спроса, увеличению доли самостоятельного туризма в Крыму".

По словам Ломидзе, Крым в предстоящем сезоне станет вторым по популярности после Краснодарского края

Хотя туроператоры будущее туризма в Крыму связывают все-таки с авиасообщением, открытие моста и для профессионалов турбизнеса — большой плюс.

"На сегодняшний день самолеты — основной способ попасть в Крым. Если часть турпотока перейдет на автомобильный транспорт, а в перспективе и железнодорожный, то конкуренция приведет к снижению стоимости авиабилетов, — говорит Игорь Фомин. — Мы ожидаем, что хотя бы до уровня цен на полеты в Краснодарский край".

"Очень дорого летать в Крым, авиакомпании перегибают с ценами. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге , билет на самолет из Москвы в Питер — 2500 рублей, — приводит пример Сергей Ромашкин , руководитель крупной туроператорской компании. — За «Сапсан» мне пришлось бы заплатить тысяч семь, за обычный поезд, который идет восемь часов, — те же 2500. На мой взгляд, именно такие широкие возможности выбора вынуждают авиакомпании держать низкие цены на билеты".

По его словам, когда будут три канала доставки туристов в Крым, цены пойдут вниз.

Забыть, как это — без моста

Кот МостаКот Мостик

Туристы уже готовятся к поездкам. «Может быть, в августе увижу красоту, построенную вами! Совсем скоро — через какие-то пару лет — люди уже забудут, как это было — без моста», — пишет в соцсетях кота Мостика пользователь Кузя Петров.

Некоторые туристы закупаются креветками для поездки из Севастополя на выходные: «Мостя, мы едем в ночь на 19-е, встречай из Севастополя», — обещает коту Татьяна Меринда.

Водителям еще до открытия моста напомнили о ПДД: не останавливаться, не превышать скорость (90 километров в час), следить за дистанцией и электронными табло — тем более по пути работают камеры.

"Войди в историю без нарушений!" — призывает Крымский мост.

Находки под «Тавридой»

Строящийся участок дороги от трассы М-25 до Керченского пролива и будущей трассы «Таврида»

Крымский мост — важнейший, но далеко не единственный пункт в программе развития туризма в Крыму. Ведь, проехав по одному из самых современных сооружений, водители могут запросто встать в пробках, попасть на разбитые дороги.

"Мост и возможность быстро и комфортно переправиться — уже благо, — говорит сенатор Фомин. — Следующая проблема — реконструкция и достройка трассы «Таврида». Работы там идут очень интенсивно".

По его словам, усложняет строительство то, что в районе трассы находится и зона археологических изысканий, даже приходится обходить некоторые объекты. «Во время работ совершают уникальные находки. Например, найдены объекты екатерининских времен, даже остатки моста, построенного при Екатерине Второй», — рассказал сенатор. Первая часть трассы «Таврида» будет завершена в этом году, полноценное открытие намечено на 2020-й.

На самолете и на поезде

Вид на город Судак в Крыму из самолётаВид на город Судак в Крыму из самолета

Важный момент в развитии Крыма — увеличение числа рейсов. «Мощности нового терминала аэропорта Симферополя позволят ежегодно повышать турпоток на один-два миллиона человек», — считает руководитель туроператорской компании Сергей Ромашкин.

Комментируя возобновление железнодорожного сообщения, он отмечает, что в те времена, когда Крым был украинским, примерно 70 процентов туристов приезжали туда на поездах. «Думаю, это поколение гостей Крыма готово вернуться», — говорит эксперт.

Кроме того, Крыму необходимо развитие инфраструктуры. Майя Ломидзе отмечала, что к Крыму есть вопросы — по соотношению «цена-качество», обновлению инфраструктуры. Правда, она подчеркнула, что российские туристы Крым любят и ему не изменяют.