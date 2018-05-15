Александр Залдостанов возглавит колонну мотоциклистов из Керчи на Крымском мосту

Как сообщил РИА Новости Залдостанов, более известный как Хирург, две колонны мотоциклистов будут двигаться навстречу друг другу: одна из Керчи , другая — из Тамани.

Всего планируется участие не менее 1000 байкеров. Сначала предполагалась набольшая остановка на середине пути, но затем её отменили по соображениям безопасности.