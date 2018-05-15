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Александр Залдостанов возглавит колонну мотоциклистов из Керчи на Крымском мосту
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Александр Залдостанов возглавит колонну мотоциклистов из Керчи на Крымском мосту 

Говорит Москва 2 часа назад
Как сообщил РИА Новости Залдостанов, более известный как Хирург, две колонны мотоциклистов будут двигаться навстречу друг другу: одна из Керчи, другая — из Тамани.
Всего планируется участие не менее 1000 байкеров. Сначала предполагалась набольшая остановка на середине пути, но затем её отменили по соображениям безопасности.
Ранее сегодня президент Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Глава государства проехал за рулём КамАЗа. Запустить движение машин по этой части Крымского моста планируется завтра.
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