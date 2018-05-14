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Крымский мост дал 10 советов автомобилистам
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Крымский мост дал 10 советов автомобилистам 

Российская Газета 14 мая 2018
Фото: Российская Газета
На официальных аккаунтах Крымского моста в социальных сетях опубликованы рекомендации автомобилистам, которые в ближайшие дни поедут по крупнейшему инфраструктурному объекту длиной 19 километров.
Первым делом путешественникам советуют посидеть на скамейке рядом с центром управления проездом на таманском берегу и на фирменной скамейке сфотографироваться на фоне изумительной перспективы моста. Второе селфи можно сделать у памятника Михаилу Лермонтову в Тамани, который когда-то написал, что «Тамань — скверный городишко». Кому-то повезет больше остальных, и тогда, запасшись любимым лакомством кота Мостика — креветками — можно будет покормить живого талисмана стройки.
Другие рекомендации касаются проезда по самому мосту. Во-первых, ехать по его полотну надо под хит стройки «Я забиваю сваю». По пути можно следить за дельфинами нескольких видов, а под аркой моста — загадать желание. «Например, задержаться в Крыму на полтора года и прокатиться по мосту обратно уже на поезде».
На Керченском берегу автомобилистам советуют проехать на гору Митридат и полюбоваться руинами античного города Пантикапея, откуда тоже прекрасно виден мост. На въезде в Керчь гостей встретят символы города грифоны.
Есть и гастрономический совет — заехать на керченский рыбный рынок и купить там деликатес боттаргу — прессованную сушеную икру серой кефали.
Последний совет — запастись терпением, поскольку трасса «Таврида», начинающаяся после построенного автоподхода, еще только возводится и пока не способна пропустить большое число автомобилей.
Напомним, накануне открыт для автомобилей путепровод над автоподходом в Крым с керченской стороны. А сегодня Госкомитет дорожного хозяйства РК заявил о завершении строительства самого автоподхода.
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