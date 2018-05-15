Минтранс: строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику

Максим Соколов. КРЫМСКИЙ МОСТ, 15 мая. / ТАСС /. Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику, о возможности досрочного ее введения можно будет говорить в начале 2019 года. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности министра транспорта РФ

"Пока мы не говорим об этом. Стройка идет в строгом соответствии с графиком. Какие-то участки чуть опережают. Железнодорожное полотно уже практически в полном объеме уложено на подходах до самого Керченского пролива. Это все, конечно, вселяет оптимизм. Но по итогу прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов на этот вопрос можно будет ответить более точно", — сказал Соколов.

Он добавил, что пока, согласно контракту, введения в эксплуатацию железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Стройка века

Россия начала строить Крымский мост в феврале 2016 г. Общая стоимость проекта — 228 млрд руб. Транспортный переход через Керченский пролив, которые соединит Крымский полуостров с другими регионами России, возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым города Севастополя до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования.

9 мая 2018 года заказчик строительства моста — управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» — принял автодорожную часть моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие запланировано на 2019 год.