ТАСС подготовил специальный проект «Мост», пошагово напоминающий о важнейших этапах строительства Крымского моста: от разминирования и археологических раскопок на месте будущего строительства до установки на судоходном участке моста автодорожной и железнодорожной арок, ставших визитной карточкой объекта.
Проект разделен на 12 глав, сопровождающихся видеороликами, фотогалереями и инфографикой. «Венчает» последнюю, 12-ю главу, рассказывающую об установке арок, 3D-модель самой массивной, судоходной части моста. Многие этапы подготовительных работ и строительства в проекте комментируют его непосредственные участники: эколог, переселявший со стройплощадки полозов и ящурок; крановщица, участвовавшая в строительстве опор; начальник участка, руководивший работами по сборке арок, и другие. Появляется в проекте и ставший знаменитостью кот Мостик — талисман Крымского моста. «Мост не просто железо. Каждый из нас вложил в него свою душу. Я 40 лет в строительстве. Возводил объекты от Дальнего Востока до Сочи, но этот — особенный, у него свое особенное предназначение, своя история и судьба», -сказал один из героев проекта прораб Николай Еремин. О Крымском мосте Крымский мост соединит Керченский полуостров Крыма с Таманским полуостровом Краснодарского края. Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Мост был возведен в рекордно короткие для столь масштабного проекта сроки: 16 мая 2018 года будет открыто автомобильное движение по нему, а в 2019 году — и железнодорожное.