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«Яндекс» создаст карты объезда пробок после открытия Крымского моста
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«Яндекс» создаст карты объезда пробок после открытия Крымского моста 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Министерство туризма и курортов Крыма договорилось с Яндексом о внесении дополнений в «Яндекс. Навигатор».
Корпорация «Яндекс» внесет дополнения в свой популярный сервис «Яндекс. Навигатор». Они будут представлять собой карту объездных путей во время возможных пробок от Крымского моста вглубь полуострова. Об этом сообщает министерство туризма Крыма, передает РИА Новости.
«Совместно с компанией «Яндекс» достигнута договоренность о создании карты объездных путей для включения данных маршрутов в Яндекс-навигатор в период высокого курортного сезона», — заявили в ведомстве.
В связи с полноценным запуском автодорожной части Крымского моста министерство также подготовило список рекомендаций для туристов, которые желают попасть на полуостров на собственном автомобиле. Кроме того, в ведомстве оптимизировали ряд маршрутов от моста вглубь острова, оборудовали «пит-стопы» для туристических автобусов и провели другую работу.
Автодорожная часть Крымского моста открывается сегодня, 15 мая. На церемонии, как ожидается, будет присутствовать президент России Владимир Путин. Завтра утром, 16 мая, по плану начнется полноценная эксплуатация автодорожной части моста, который журналисты прозвали «Стройкой века».
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