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Запастись терпением и покормить кота. Туристам рассказали, как вести себя на Крымском мосту
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Запастись терпением и покормить кота. Туристам рассказали, как вести себя на Крымском мосту 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В инстаграме Крымского моста появилась инструкция для всех, кто хочет посетить Крымский мост, движение автомобилей по которому откроют 16 мая. Всего там десять советов — они даны в шутливой форме. Первым делом приезжих просят посидеть на дорожку на скамье «Крымский мост», после этого — сделать селфи с памятником Лермонтову. Затем туристам рекомендуют запастись креветками для «усатого блогера» кота Мостика. К слову, он уже ждет президента Владимира Путина. Об этом сказано в его аккаунте: «Первым пробежал 19 км. Все готово! Завтра торжественно со строителями и президентом открываю Мост! А с 16 мая можете сами проехать, кого встречать?».
Публикация от Кот Моста (@cat_the_most) 14 Май 2018 в 7:19 PDT  Среди других советов туристам — проехать по мосту под хит «Я забиваю сваю», загадать желание под арками моста, полюбоваться на проплывающих мимо дельфинов, заглянуть на рыбный рынок Керчи и, наконец, запастись терпением, так как новые дороги еще строятся, а желающих посмотреть на грандиозный мост ожидается очень много. Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 05:30 по московскому времени 16 мая 2018 года, а 15 мая, автодорожную часть Керченского моста в торжественной обстановке откроют мостостроители. В официальной церемонии открытия примет участие Владимир Путин. Эти новости появились на фоне изменений в структуре правительства. Так, не исключено, что новым главой Минтранса станет Евгений Дитрих, который, в том числе, контролировал сдачу автодорожной части моста.
Публикация от Крымский мост (@krymsky_bridge) 14 Май 2018 в 1:20 PDT
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