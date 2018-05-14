На востоке Крыма взорвали авиабомбу времен войны

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 мая — РИА Новости Крым . Крымские спасатели обезвредили 50-килограммовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую обнаружили вблизи села Ячменное Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Взрывоопасный предмет нашли на открытой территории в 500 метрах от населенного пункта. Прибывшие на место специалисты извлекли боеприпас, после чего транспортировали на специальный полигон, где подорвали.

"После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были", — добавили в ведомстве.