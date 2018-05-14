Ещё
На востоке Крыма взорвали авиабомбу времен войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На востоке Крыма взорвали авиабомбу времен войны 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Крымские спасатели обезвредили 50-килограммовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны, которую обнаружили вблизи села Ячменное Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Взрывоопасный предмет нашли на открытой территории в 500 метрах от населенного пункта. Прибывшие на место специалисты извлекли боеприпас, после чего транспортировали на специальный полигон, где подорвали.
"После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасных предметов, которые обнаружены не были", — добавили в ведомстве.
РИА Новости Крым: последние новости
Не допустить повторения: Аксенов о депортации крымских татар Крымским мусульманам увеличили квоту на хадж – Бальбек Чтобы помнили: около 1,5 тысячи крымских татар поднялись на Чатыр-Даг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH37040
Кобзон отказался открывать Крымский мост423
Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня20
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»233
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу292
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение