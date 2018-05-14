Ещё
Крымский курорт Евпатория и французский Мариньян стали побратимами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымский курорт Евпатория и французский Мариньян стали побратимами 

ТАСС 4 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Крымский город-курорт Евпатория и французский город Мариньян подписали соглашение об установлении побратимских связей, церемония подписания состоялась в Крыму. От Евпатории документ подписала глава городского совета Олеся Харитоненко, от Мариньяна — мэр города Эрик Лье Диссэз, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горсовета Евпатории.
"Города договорились о развитии побратимских связей, в частности, о создании в Мариньяне и Евпатории советов партнерства, которые будут работать над конкретными предложениями по развитию экономических и культурных связей", — сообщила собеседница агентства.
Как сообщила ТАСС Олеся Харитоненко, в рамках подписанного соглашения о побратимстве планируется организовать оздоровительный отдых и обмен школьниками. «Предусмотрены вопросы оздоровления и лечения детей из Франции в Евпатории, культурный обмен между школами Мариньяна и нашего города. Мы уверены, что общение будет налажено и развиваться», — сказала она.
Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, которая присутствовала на церемонии подписания соглашения, считает, что установление побратимских связей будет способствовать процветанию России и Франции. «Через подобные контакты мы вместе с коллегами из Франции показываем свою политическую зрелость и дальновидность в развитии, процветании наших стран на основе уважения международного права и укрепления мира», — сообщила она ТАСС.
В горсовете рассказали, что французским гостям покажут достопримечательности республики Крым, французская делегация также посадит дерево дружбы в одном из скверов Евпатории. Гости посетят музей истории Крымской войны, а также популярные туристические объекты, в частности, пройдут по туристическому маршруту «Малый Иерусалим», где на небольшой площади расположены православный храм, мусульманская мечеть, еврейская синагога, комплекс караимских кенас, армянский храм.
Визит делегации из Франции продлится до 16 мая.
ТАСС: последние новости
Крымский курорт Евпатория и французский Мариньян стали побратимами Гигантский аэростат "Россия" совершил уникальный перелет с Кубани в Крым Глава МИД Ирана считает, что действия США в отношении Иерусалима очень опасны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу237
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»137
Россияне будут по-новому получать пенсию26
Кобзон отказался открывать Крымский мост328
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH37014
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение