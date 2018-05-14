Крымский курорт Евпатория и французский Мариньян стали побратимами

СИМФЕРОПОЛЬ , 14 мая. / ТАСС /. Крымский город-курорт Евпатория и французский город Мариньян подписали соглашение об установлении побратимских связей, церемония подписания состоялась в Крыму . От Евпатории документ подписала глава городского совета Олеся Харитоненко , от Мариньяна — мэр города Эрик Лье Диссэз, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе горсовета Евпатории.

"Города договорились о развитии побратимских связей, в частности, о создании в Мариньяне и Евпатории советов партнерства, которые будут работать над конкретными предложениями по развитию экономических и культурных связей", — сообщила собеседница агентства.

Как сообщила ТАСС Олеся Харитоненко, в рамках подписанного соглашения о побратимстве планируется организовать оздоровительный отдых и обмен школьниками. «Предусмотрены вопросы оздоровления и лечения детей из Франции в Евпатории, культурный обмен между школами Мариньяна и нашего города. Мы уверены, что общение будет налажено и развиваться», — сказала она.

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская , которая присутствовала на церемонии подписания соглашения, считает, что установление побратимских связей будет способствовать процветанию России и Франции. «Через подобные контакты мы вместе с коллегами из Франции показываем свою политическую зрелость и дальновидность в развитии, процветании наших стран на основе уважения международного права и укрепления мира», — сообщила она ТАСС.

В горсовете рассказали, что французским гостям покажут достопримечательности республики Крым, французская делегация также посадит дерево дружбы в одном из скверов Евпатории. Гости посетят музей истории Крымской войны, а также популярные туристические объекты, в частности, пройдут по туристическому маршруту «Малый Иерусалим», где на небольшой площади расположены православный храм, мусульманская мечеть, еврейская синагога, комплекс караимских кенас, армянский храм.

Визит делегации из Франции продлится до 16 мая.