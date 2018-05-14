Греческий национальный герой вошел в Ассоциацию друзей Крыма

Официально инаугурацию объединения планируется провести в Афинах в следующем месяце. Хотя уже сейчас в уставных документах организации, с которыми ознакомилась «РГ», фигурируют более 50 человек, а круг дружески настроенных к Крыму греков постоянно растет.

Примечательно, что одним из первых декларацию о создании «Греческой Ассоциации друзей Крыма» подписал национальный герой антифашистского сопротивления Греции Манолис Глезос. Среди других участников данной инициативы множество видных представителей греческого общества включая мэров нескольких городов, университетских и академических работников, журналистов, деятелей культуры, бизнесменов.

По словам Костаса Исихоса, впервые идея о создании данного греческого объединения была озвучена им в ходе 2-ого форума друзей Крыма, который прошел в апреле в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Спустя короткое время она материализовалась в весьма красноречивой декларации новой ассоциации.

"Эллинизм присутствовал в Крыму со времен античности и до сих пор представлен в регионе. Это видно на примере широкого присутствия грекоязычных жителей Крыма, местных университетов, в которых преподается греческий язык, греческих сообществ и существующих здесь городов с греческими корнями", отмечается в декларации.

"Наложенные на Крым и Россию санкции наносят ущерб всем, в особенности экономике Греции. Наши фермеры, бизнесмены, университетское сообщество, культурные и образовательные проекты понесли огромный ущерб… Греки, которые были связаны с регионом со времен античности, ничего не выиграли от противоречивой политики в регионе. А наша инициатива «Ассоциация греческих друзей Крыма» надеется открыть новые пути сотрудничества с Тавридой — мифической и исторической точкой в современной регионе", — говорится в документе НПО, призывающего рядовых граждан преодолеть беспричинную и догматическую изоляцию полуострова с тем, чтобы «Крым вновь стал мостом дружбы, братства и сотрудничества для всех».

По словам Костаса Исихоса, запущенный проект «народной дипломатии обязательно преодолеет все санкции и трудности».

"В Европе растет осознание контрпродуктивности изоляции Крыма. И наше объединение будет на всех уровнях способствовать скорейшей нормализации обстановки вокруг полуострова, имеющего богатую греческую историю", отметил активист в беседе с «РГ».

Справка «РГ»