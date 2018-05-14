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Мэр французского города высказал мнение о крымском референдуме
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Первое видео проезда по Крымскому мосту
Первое видео проезда по Крымскому мосту

Мэр французского города высказал мнение о крымском референдуме 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
ЕВПАТОРИЯ, 14 мая — РИА Новости Крым. Мэр французского города Мариньян Эрик Диссэ признает легитимность референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Об этом он заявил журналистам в Евпатории.
"Какую демократию можно противопоставить решению народа, если она не может не идти по пути решения народа?" — риторически заметил он и добавил, что многие страны Западной Европы в настоящее время хотят преподать России «урок демократии».
"Когда видишь, что происходит на телевидении в Париже — лучше об этом промолчать. Я считаю, что народ выразил свободно (свое — ред.) мнение. Я уважаю самостоятельное решение крымчан, которые выбрали Россию. Таков глас народа", — подчеркнул он.
Ранее руководители Евпатории и французского города Мариньян подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.
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