Мэр французского города высказал мнение о крымском референдуме

ЕВПАТОРИЯ , 14 мая — РИА Новости Крым . Мэр французского города Мариньян Эрик Диссэ признает легитимность референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого полуостров вошел в состав России . Об этом он заявил журналистам в Евпатории.

"Какую демократию можно противопоставить решению народа, если она не может не идти по пути решения народа?" — риторически заметил он и добавил, что многие страны Западной Европы в настоящее время хотят преподать России «урок демократии».

"Когда видишь, что происходит на телевидении в Париже — лучше об этом промолчать. Я считаю, что народ выразил свободно (свое — ред.) мнение. Я уважаю самостоятельное решение крымчан, которые выбрали Россию. Таков глас народа", — подчеркнул он.

Ранее руководители Евпатории и французского города Мариньян подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве.