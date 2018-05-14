Великая княгиня Мария Романова приедет в Крым в начале лета

По информации пресс-службы, визит великой княгини и цесаревича продлится с 31 мая по 2 июня.

Они примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 235-летию вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.

Как уточнили в пресс-службе, глава городского совета Николай Гусаков обсудил детали предстоящего визита с представителем канцелярии главы российского императорского дома Владиславом Пилькевичем и вице-президентом автономной некоммерческой организации «Императорский культурный центр» Игорем Дубоделовым.