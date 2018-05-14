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Великая княгиня Мария Романова приедет в Крым в начале лета
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Первое видео проезда по Крымскому мосту
Первое видео проезда по Крымскому мосту

Великая княгиня Мария Романова приедет в Крым в начале лета 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Глава российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна и цесаревич Георгий Михайлович в ближайшее время посетят Крым и Севастополь с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского совета.
По информации пресс-службы, визит великой княгини и цесаревича продлится с 31 мая по 2 июня.
Они примут участие в памятных мероприятиях, посвященных 235-летию вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи.
Как уточнили в пресс-службе, глава городского совета Николай Гусаков обсудил детали предстоящего визита с представителем канцелярии главы российского императорского дома Владиславом Пилькевичем и вице-президентом автономной некоммерческой организации «Императорский культурный центр» Игорем Дубоделовым.
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