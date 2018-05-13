Чтобы помнили: около 1,5 тысячи крымских татар поднялись на Чатыр-Даг

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 мая — РИА Новости Крым . В воскресенье, 13 мая, крымские татары совершили траурное восхождение на гору Чатыр-Даг в память о 74-й годовщине депортации крымских татар с полуострова. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

Участники траурного восхождение на гору Чатыр-Даг Перед восхождением собравшиеся совершили намаз, после — начался четырехчасовой подъем на вершину. Люди шли семьями, взяв с собой детей разных возрастов и пожилых родственников.

Участники траурного восхождения на гору Чатыр-Даг совершают намаз перед началом пути

Участники акции разбились на группы по 150 человек, каждую из которых сопровождали медики.

После подъема на гору, участники акции провели намаз.

Участники траурного восхождения на гору Чатыр-Даг "Все, что нам нужно это, в тот момент, когда люди находятся на организованном нами мероприятии, чтобы они помнили, ПОМНИЛИ и вспоминали кто они!" — написал на своей странице в Facebook организатор мероприятия Эрнест Усманов.

По предварительным подсчетам, в акции приняли участие 1,5 тысячи человек. Путь в обе стороны составил 16 километров. Все участники преодолели его без последствий для здоровья.