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Не допустить повторения: Аксенов о депортации крымских татар
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Не допустить повторения: Аксенов о депортации крымских татар 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел заседание совета крымских татар, в рамках которого обсудили план мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв депортации из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба главы РК.
Открывая мероприятие, Аксенов отметил значимость указанной даты для всех крымчан, независимо от национальности и вероисповедания.
"Этот день дает возможность родственникам, знакомым, друзьям, близким почтить память тех, кто не вернулся из мест депортации, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Но в то же время это и наши совместные планы на будущее по развитию культуры и традиций крымско-татарского народа. И самое главное, чтобы такой ситуации не было допущено больше никогда", — сказал глава Крыма.
В День памяти жертв депортации из Крыма, 18 мая, на полуострове пройдет ряд мероприятий, в том числе возложение цветов к памятным знакам, акция «Зажги огонь в своем сердце», молебны и ряд других мероприятий. Традиционно основное мероприятие будет проходить у железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе.
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