Не допустить повторения: Аксенов о депортации крымских татар

Открывая мероприятие, Аксенов отметил значимость указанной даты для всех крымчан, независимо от национальности и вероисповедания.

"Этот день дает возможность родственникам, знакомым, друзьям, близким почтить память тех, кто не вернулся из мест депортации, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Но в то же время это и наши совместные планы на будущее по развитию культуры и традиций крымско-татарского народа. И самое главное, чтобы такой ситуации не было допущено больше никогда", — сказал глава Крыма.

В День памяти жертв депортации из Крыма, 18 мая, на полуострове пройдет ряд мероприятий, в том числе возложение цветов к памятным знакам, акция «Зажги огонь в своем сердце», молебны и ряд других мероприятий. Традиционно основное мероприятие будет проходить у железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе.