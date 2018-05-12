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Крымским мусульманам увеличили квоту на хадж — Бальбек
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Крымским мусульманам увеличили квоту на хадж — Бальбек 

РИА Новости Крым 45 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. В этом году 600 мусульман Крыма смогут совершить паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине. Об этом сообщил депутат Государственной Думы России Руслан Бальбек по итогам установочного совещания в Духовном управлении мусульман Крыма по подготовке к паломничеству на своей странице в Facebook.
"С каждым годом количество паломников из Крыма увеличивается, и в этом году для жителей полуострова выделена квота в 600 мест", — написал Бальбек.
В 2017 году квота для мусульман Крыма на совершение хаджа составляла 500 человек.
По словам парламентария, организаторы хадж-тура представят на выбор ряд пакетов, каждый из которых включает в себя трансфер, размещение, питание и посещение достопримечательностей. При этом, по информации муфтията, все больше паломников выбирают пакеты с авиаперелетом, а не смешанные (самолет-автобус).
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Бальбек добавил, что в настоящее время уже более 100 человек подали заявки на поездку в хадж. У трети из них есть загранпаспорта, остальным участникам необходимо их оформлять.
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