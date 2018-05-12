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Власти Крыма рассказали о ходе строительства трассы «Таврида»
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Власти Крыма рассказали о ходе строительства трассы «Таврида» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Строительство федеральной трассы «Таврида» на территории Крыма завершено на 30%. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов.
«Ровно год назад был заложен памятный камень, символизирующий начало строительства главной дороги Крыма. Спустя год мы можем подвести первые итоги: трасса «Таврида» построена на 30% на всей своей протяжённости, а это более 250 км», — приводит его слова агентство «Крыминформ».
Карпов отметил, что строительные работы ведутся в круглосуточном режиме и проходят в соответствии с графиком.
12 мая 2017 года в Крыму началось строительство трассы «Таврида».
Четырёхполосная трасса «Таврида» протяжённостью 260 км соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Полный ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2020 года.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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