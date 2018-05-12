Лозунг «Можем повторить» — это настоящий плевок в прошлое

Когда я в очередной раз сталкиваюсь с празднованием «победы в Великой Отечественной войне» в России и аннексированном Крыму , всегда задумываюсь над тем, понимают ли участники мероприятий, в какую бездну цинизма они попадают на каждом празднике. И как каждая новая годовщина превращает память о жертвах и битвах Второй Мировой войны в бесовский карнавал.

Люди, которые идут с портретами своих близких по улицам российских и крымских городов, должны понимать: больше всего их родственники не хотели новой войны и ненависти. По большей части, это были простые люди. Не мифологические герои, которые умирали с именем Сталина на губах — их после войны создала советская пропаганда, — а обычные люди, волею истории оказавшиеся в кровавой мясорубке. И эти люди не хотели повторения войны — какими бы ни были их идеологические воззрения. Советская фраза «Лишь бы не было войны», которую знает каждый, кто жил в СССР или общался с его гражданами — родом оттуда. Стихотворение Евтушенко «Хотят ли русские войны?» — родом оттуда.

Подмена фразы «Лишь бы не было войны» на фразу «Можем повторить» — это трагическое изменение сознания целого общества, настоящий плевок в прошлое. Празднование Дня Победы в аннексированном Крыму, на земле, щедро политой кровью украинских участников боев за полуостров — еще один такой плевок. Потому что празднование это организовывают люди, изгонявшие из Крыма внуков этих погибших и раненых солдат войны, унижавшие Украину , страну, которая была неотъемлемой частью общей победы. Третий плевок — это нежелание вспоминать, что депортация коренных народов Крыма — а среди них были и герои войны — стала еще одним результатом победы.

И потому победа у нас другая, чем у наших союзников, американцев и британцев. У них это был триумф свободы, у нас — триумф собственного зла, окрепшего после победы над чужим злом. И в Крыму этот триумф зла проявился в полной мере — а когда казалось, что все уже кончено и мы живем обычной мирной жизнью, вновь набрал силу.

Именно поэтому после войны все эмоции наших дедушек и бабушек вылились в простую фразу «Лишь бы не было войны» — да и ту сегодня пытаются отобрать.