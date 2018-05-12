Юнармейцы Челябинской области подвели итоги «Вахты Памяти в Северном Крыму — 2018»

Для школьников апрельская экспедиция стала уже пятой на территории Крыма . За годы поисковых работ им удалось обнаружить останки более 300 солдат Красной Армии.

Юнармейцы Челябинской области подвели итоги поисковой экспедиции «Вахта Памяти в Северном Крыму — 2018».

Руководитель центра патриотического воспитания «Росток», начальник регионального штаба «Юнармии» Алексей Зязев отметил, что в этом году поисковики из Челябинской области совместно с крымскими отрядами подняли и подготовили к захоронению 79 солдат. Останки бойцов обычно находятся на глубине 1,5 — 2 метра, поэтому после разведки южноуральцам приходилось копать глубокие рвы, бережно перебирая на дне землю. О том, какие еще случались находки, рассказали сами юнармейцы: каски, ложки, сапоги, провода, пуговицы, пробки, гильзы и др.