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Юнармейцы Челябинской области подвели итоги «Вахты Памяти в Северном Крыму — 2018»
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Юнармейцы Челябинской области подвели итоги «Вахты Памяти в Северном Крыму — 2018» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Для школьников апрельская экспедиция стала уже пятой на территории Крыма. За годы поисковых работ им удалось обнаружить останки более 300 солдат Красной Армии.
Юнармейцы Челябинской области подвели итоги поисковой экспедиции «Вахта Памяти в Северном Крыму — 2018».
Руководитель центра патриотического воспитания «Росток», начальник регионального штаба «Юнармии» Алексей Зязев отметил, что в этом году поисковики из Челябинской области совместно с крымскими отрядами подняли и подготовили к захоронению 79 солдат. Останки бойцов обычно находятся на глубине 1,5 — 2 метра, поэтому после разведки южноуральцам приходилось копать глубокие рвы, бережно перебирая на дне землю. О том, какие еще случались находки, рассказали сами юнармейцы: каски, ложки, сапоги, провода, пуговицы, пробки, гильзы и др.
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