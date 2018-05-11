74-ю годовщину депортации крымских татар почтили программой «Мевлид-и шериф»

Накануне 74-й годовщины депортации крымских татар советской властью крымские татары Кырыккале в рамках программы «Мевлид-и шериф» вместе молились за души жертв этих событий, сообщает «Миллиет».

Депортацию крымских татар советским лидером Иосифом Сталиным 18 мая 1944 года каждый год разными мероприятиями вспоминают их соотечественники, проживающие в Турции , пишет газета. В этом году в мечети Чарши в Кырыккале была организована программа «Мевлид-и шериф», после которой члены филиала Ассоциации крымских татар в этом городе преподнесли угощения посетителям мечети.

«74 года назад около 423 тысяч крымских татар были изгнаны со своей родины в вагонах для перевозки скота, — рассказывает глава филиала Ассоциации крымских татар в Кырыккале Йылмаз Идик (Yılmaz İdik). — Около 200 тысяч крымских татар погибли в ходе и после депортации. В феврале 2014 года Россия , снова неправомерно оккупировав Крым , опять стала угнетать крымских татар. С тех пор лидеры крымских татар были изгнаны со своей родины, крымских татар похищали, пытками доводили до смерти, сажали в тюрьмы. Это угнетение и насилие продолжается до сих пор».

«Мы корни одного сильного дерева, и мы продолжим расти и давать плоды независимо от обстоятельств, — продолжает Идик. — Мы с уважением и признательностью вспоминаем всех наших мучеников, павших в ходе выселения 18 мая».