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74-ю годовщину депортации крымских татар почтили программой «Мевлид-и шериф»
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74-ю годовщину депортации крымских татар почтили программой «Мевлид-и шериф» 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Накануне 74-й годовщины депортации крымских татар советской властью крымские татары Кырыккале в рамках программы «Мевлид-и шериф» вместе молились за души жертв этих событий, сообщает «Миллиет».
Депортацию крымских татар советским лидером Иосифом Сталиным 18 мая 1944 года каждый год разными мероприятиями вспоминают их соотечественники, проживающие в Турции, пишет газета. В этом году в мечети Чарши в Кырыккале была организована программа «Мевлид-и шериф», после которой члены филиала Ассоциации крымских татар в этом городе преподнесли угощения посетителям мечети.
«74 года назад около 423 тысяч крымских татар были изгнаны со своей родины в вагонах для перевозки скота, — рассказывает глава филиала Ассоциации крымских татар в Кырыккале Йылмаз Идик (Yılmaz İdik). — Около 200 тысяч крымских татар погибли в ходе и после депортации. В феврале 2014 года Россия, снова неправомерно оккупировав Крым, опять стала угнетать крымских татар. С тех пор лидеры крымских татар были изгнаны со своей родины, крымских татар похищали, пытками доводили до смерти, сажали в тюрьмы. Это угнетение и насилие продолжается до сих пор».
«Мы корни одного сильного дерева, и мы продолжим расти и давать плоды независимо от обстоятельств, — продолжает Идик. — Мы с уважением и признательностью вспоминаем всех наших мучеников, павших в ходе выселения 18 мая».
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