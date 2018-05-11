Катамаран на солнечных батареях проделает путь от Петербурга до Астрахани 

Первый в России катамаран на солнечных батареях отправится из Петербурга в Астрахань, передает корреспондент SPB.AIF.RU со Стрелки Васильевского острова, где 11 мая состоялась презентация уникального судна.
В рамках научной экспедиции «Эковолна» катамаран пройдет более 5 тысяч километров за три месяца и проделает водный путь из Северной столицы в Астрахань через Великий Новгород, Москву и еще два десятка регионов страны.
По пути к финишу специалисты будут собирать чистые пробы воды и построят экологическую карту рек.
Напомним, катамаран, работающий на солнечной энергии, был построен на заводе «Северная верфь» в Петербурге. Стоимость проекта составила порядка 8 миллионов рублей.