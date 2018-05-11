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На обеспечение водой жителей села в Крыму выделят 5 млн рублей
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На обеспечение водой жителей села в Крыму выделят 5 млн рублей 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. В селе Первомайское Симферопольского района будет пробурена новая скважина для обеспечения водой местных жителей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после рабочей поездки в регион.
"Принято решение о необходимости бурения скважины в селе после проведения всех подготовительных работ, включая разведку. Правительство Республики Крым готово выделить 4,5 млн рублей на все процедуры", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
По прогнозам крымских властей, работы по проектированию будут завершены в июне.
"Надеемся, что менее чем за полгода полностью закроем вопрос, связанный с водоснабжением в данном населенном пункте", — отметил глава РК.
По его словам, пробурить скважину необходимо и в селе Красное Симферопольского района. Аксенов пообещал в ближайшее время принять все необходимые для этого меры.
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