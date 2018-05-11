«Эталоны» и «Богданы» исчезнут с маршрутов Симферополя к концу года

По ее словам, речь идет об автобусах «Богдан» и БАЗ «Эталон».

"Мы должны на конец года исключить с нашей маршрутной сети «Богданы» и желтые автобусы. У нас есть поручение главы Республики убрать их с маршрутов. Перевозчики сейчас обновляют свой подвижной состав, некоторые берут в лизинг. Думаю, к концу года мы выйдем на новые автобусы", — отметила она.