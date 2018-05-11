«Эталоны» и «Богданы» исчезнут с маршрутов Симферополя к концу года 

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости Крым. Обновление подвижного состава на городских маршрутах Симферополя планируют завершить до конца текущего года. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Лавринова.
По ее словам, речь идет об автобусах «Богдан» и БАЗ «Эталон».
"Мы должны на конец года исключить с нашей маршрутной сети «Богданы» и желтые автобусы. У нас есть поручение главы Республики убрать их с маршрутов. Перевозчики сейчас обновляют свой подвижной состав, некоторые берут в лизинг. Думаю, к концу года мы выйдем на новые автобусы", — отметила она.
Ранее замглавы администрации крымской столицы Сергей Круцюк заявлял, что после замены старых маршруток на более вместительные автобусы количество единиц общественного транспорта в Симферополе планируют сократить до 320 единиц.