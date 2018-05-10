Чем закончилось Великое стояние на Угре в 1480 году

Поздней осенью 1480 года закончилось Великое стояние на Угре. Считается, что после этого на Руси не стало монголо-татарского ига.

Оскорбление

Конфликт великого князя Московского Ивана III с ханом Большой Орды Ахматом возник, по одной версии, из-за неуплаты дани. Но ряд историков считают, что Ахмат дань получил, но пошёл на Москву потому, что не дождался личного присутствия Ивана III, который должен был получить ярлык на великое княжение. Тем самым князь не признал авторитет и власть хана.

Особо должно было оскорбить Ахмата то, что, когда он отправил в Москву послов просить дани и оброков за прошлые годы, великий князь опять не проявил должного уважения. В «Казанской истории» написано даже так: «великий же князь не испугался… взяв басму, плюнул, сломал, бросил наземь и растоптал ногами своими». Конечно, такое поведение великого князя трудно представить, но отказ признать власть Ахмата последовал.

Подтверждение гордости хана есть и в другом эпизоде. На «Угорщине» Ахмат, который находился не в лучшей стратегической позиции, требовал, чтобы Иван III сам приехал в ордынскую ставку и стал у стремени владыки, дожидаясь принятия решения.

Женское участие

А вот Ивана Васильевича заботила собственная семья. Его жену народ недолюбливал. Запаниковав, князь в первую очередь спасает жену: «великую княгиню Софию (римлянку, как выражаются летописцы), Иоанн послал вместе с казною на Белоозеро, давши наказ ехать далее к морю и океану, если хан перейдет Оку», — писал историк Сергей Соловьев . Однако её возвращению с Белоозера в народе не радовались: «великая княгиня Софья бегала от Татар на Белоозеро, а не гонял никто же».

Братья, Андрей Галицкий и Борис Волоцкий, подняли мятеж, требуя поделить наследство умершего брата — князя Юрия. Только когда этот конфликт был улажен, не без помощи матери, Иван III мог продолжать борьбу с Ордой. Вообще, «женское участие» в стоянии на Угре велико. Если верить Татищеву, то именно Софья уговорила Ивана III принять историческое решение. Победу в Стоянии также приписывают заступничеству Богородицы.

Кстати, размер требуемой дани был относительно невысок — 140 000 алтын. Хан Тохтамыш за век до этого собрал с Владимирского княжества около почти в 20 раз больше.

Не экономили и при планировании обороны. Иван Васильевич дал указ жечь посады. Жителей переселили внутрь крепостных стен.

Есть версия, что князь попросту откупился от хана после Стояния: одну часть денег выплатил на Угре, вторую — после отступления. За Окой Андрей Меньшой, брат Ивана III, не нападал на татар, а отдал «выход».

Нерешительность

Великий князь от активных действий он отказывался. Впоследствии потомки одобрили его оборонительную позицию. А вот у некоторых современников мнение было иное.

При известии о приближении Ахмата, он запаниковал. Народ, согласно летописи, обвинял князя в том, что тот подвергает всех опасности своей нерешительностью. Опасаясь покушений, Иван уехал в Красное сельцо. Его наследник, Иван Молодой, находился в это время при войске, игнорируя просьбы и грамоты отца с требованием покинуть армию.

Великий князь выехал всё же по направлению к Угре в начале октября, но до основных сил не добрался. В городе Кременец он дождался примирившихся с ним братьев. А в это время на Угре шли бои.

Почему не помог польский король?

Главный союзник Ахмат-хана, великий литовский князь и польский король Казимир IV, на помощь так и не пришел. Возникает вопрос: почему?

Одни пишут о том, что король был озабочен нападением крымского хана Мепгли-Гирея. Другие указывают на внутренние усобийцы в земле литовской — «заговор князей». «Русские элементы», недовольные королем, искали поддержки у Москвы, хотели воссоединения с русскими княжествами. Есть и такое мнение, что король сам не хотел конфликтов с Русью. Крымский хан был ему не страшен: посол с середины октября вел в Литве переговоры.

И замерзающий хан Ахмат, дождавшись морозов, а не подкрепления, писал Ивану III: «А нынеча если от берега пошол, потому что у меня люди без одеж, а кони без попон. А минет сердце зимы девяносто дней, и аз опять на тебя буду, а пить ти у меня вода мутная». Гордый, но неосторожный Ахмат вернулся в степь с добычей, разорив земли бывшего союзника, и остался зимовать в устье Донца. Там сибирский хан Ивак через три месяца после «Угорщины» собственноручно убил противника во сне. В Москву был отправлен посол объявить о кончине последнего правителя Большой Орды. Историк Сергей Соловьев пишет об этом так: «Последний грозный для Москвы хан Золотой Орды погиб от одного из потомков Чингисхановых; у него остались сыновья, которым также суждено было погибнуть от татарского оружия».

Вероятно, потомки всё же остались: Анна Горенко считала Ахмата своим предком по материнской линии и, став поэтессой, взяла псевдоним — Ахматова.

Споры о месте и времени