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В Крыму отреагировали на запуск движения по мосту через Керченский пролив 16 мая
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В Крыму отреагировали на запуск движения по мосту через Керченский пролив 16 мая 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Зампред правительства Крыма Дмитрий Полонский дал комментарий, после того как появились данные о старте автомобильного движения по Крымскому мосту 16 мая. Об этом сообщает RT.
По его словам, в этом заключается большая заслуга строителей моста и компании, взявшей на себя ответственность по реализации инженерного инфраструктурного проекта такой сложности.
"Стройка еще продолжается, предстоит окончание работ по железнодорожной части, это большая и слаженная работа всех органов власти, и это заслуга нашего президента. Ему принадлежала эта идея, он сам лично контролировал этот процесс, неоднократно вылетал сюда", — подчеркнул Полонский.
Он добавил, что украинская сторона прилагала все усилия для дискредитации проекта.
"Конечно, открытие этого моста — это мощнейший толчок к экономическому развитию и Республики Крым, и самой Кубани, с которой нас связал этот мостовой переход", — отметил Полонский.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту будет открыто 16 мая в 5.30. На нем будет присутствовать российский президент Владимир Путин.
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Источник: Рогозин может возглавить "Роскосмос" Песков: дедлайн Медведева приближается Цена на Brent превысила $78 впервые с ноября 2014 года
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