Сирийские дети приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Крыму

Дети из Сирии сейчас отдыхают в крымском Артеке по особой программе.

С большим размахом отметили день Победы и в Крыму . Несмотря на дождь, на центральной площади Симферополя собрались несколько сотен человек. Среди зрителей было много пожилых людей, семей с детьми.

На южном берегу Крыма легендарный лагерь Артек участвовал в международной акции «Бессмертный полк». Бок о бок шли дети из более чем 30 регионов России , а рядом с ними — сирийские подростки из недавно освобожденных провинций. Они сейчас отдыхают в Артеке по особой программе. Это те, в чьих семьях почти все мужчины совсем недавно погибли на войне.

В городах и районах крымского полуострова прошли мероприятия в честь Дня Победы — парады, шествия, торжественные митинги и концерты, военные реконструкции и выставки техники, были развернуты полевые кухни для ветеранов и многое другое. Завершились мероприятия концертом и салютом.