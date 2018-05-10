Ещё
Сирийские дети приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО

Сирийские дети приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Крыму 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Дети из Сирии сейчас отдыхают в крымском Артеке по особой программе.
С большим размахом отметили день Победы и в Крыму. Несмотря на дождь, на центральной площади Симферополя собрались несколько сотен человек. Среди зрителей было много пожилых людей, семей с детьми.
На южном берегу Крыма легендарный лагерь Артек участвовал в международной акции «Бессмертный полк». Бок о бок шли дети из более чем 30 регионов России, а рядом с ними — сирийские подростки из недавно освобожденных провинций. Они сейчас отдыхают в Артеке по особой программе. Это те, в чьих семьях почти все мужчины совсем недавно погибли на войне.
В городах и районах крымского полуострова прошли мероприятия в честь Дня Победы — парады, шествия, торжественные митинги и концерты, военные реконструкции и выставки техники, были развернуты полевые кухни для ветеранов и многое другое. Завершились мероприятия концертом и салютом.
ТК «Звезда»: последние новости
Огромный аэростат «Россия» совершил перелет через Керченский пролив В Новосибирской области студент колледжа открыл стрельбу по однокурсникам Катастрофическая аномалия в Атлантике угрожает миру – ученые
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80320
Медведев предложил Дворковичу новую должность125
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО99
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом70
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1236
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение