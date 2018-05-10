Как Крым стал приютом для сербского воеводы

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 мая — РИА Новости Крым . Многие знают, что российско-сербские отношения имеют весьма богатую историю. Еще в XIII-XV веках, когда Русь находилась под татаро-монгольским игом, сербские правители поддерживали русский монастырь Святого Пантелеймона (Руссик) на Афоне. Во время правления Петра I сербы и черногорцы активно поступали на государеву службу. Намереваясь сделать Россию великой морской державой, император пригласил специалистов из Дубровника (Рагузы), Герцеговины, Черногории , которые уже к тому времени были знамениты богатыми морскими традициями. В мае 1807 года первый отряд русской армии под командованием генерал-майора Ивана Исаева вступил на землю Сербии , чтобы поддержать местных жителей, жаждущих освобождения родины от турок. Отряд Исаева вместе с отрядом сербского воеводы Миленко Стойковича нанес турецкой армии поражение у села Штубник, а затем произвел осаду крепости Неготин.

В 1811 году Стойкович покинул Сербию, после чего некоторое время жил на территории нынешней Херсонской области, а затем в Крыму, где после 1831 года (точная дата не установлена) нашел свой последний приют. Директор культурного центра сербского города Пожареваца, кинодокументалист Драги Ивич не теряет надежды найти на крымской земле захоронение народного героя Сербии, именем которого ("Воеводы Миленка") названа улица в Белграде.

Портрет героя

Будущий воевода и один из лидеров Первого сербского восстания Миленко Стойкович родился в 1769 году в селе Кличевац (ныне община Пожаревац). В 1804 году он лично участвовал в ликвидации четырех дахиев (янычарских предводителей), которые захватили власть в Белграде.

Портрет Миленко Стойковича из книги Дмитрия Бантыша-Каменского «Путешествие в Молдавию , Валахию и Сербию» (М., 1810 г.)

В августе 1805 года стал одним из героев Битвы при Иванковце — победы сербских повстанцев во время Первого сербского восстания. В июне 1807 года способствовал переправе русских войск на правый берег Дуная. Как следует из написанного тогда же письма предводителя Первого сербского восстания Карагеоргия русскому военачальнику Ивану Михельсону, автор послания и Миленко Стойкович «с неизмеримым уважением и величайшею благодарностию» приняли в дар от российского императора, «всемилостивейшего покровителя сербского народа» Александра I переданные через русского консула в Дубровнике Иеремию Гагича две драгоценные сабли.

По воспоминаниям одного из участников восстания, после того, как сербы в 1807 году разбили турок в Белграде, в городе осталось много вдов и детей-сирот, «которые вынуждены были попрошайничать, чтобы не умереть с голоду, и было их так много, что по улицам почти невозможно было пройти». «Чтобы избавить сербов от этой досады, и чтобы еще этим несчастным и всем туркам поспособствовать, погрузили всех этих несчастных на две ладьи и отправили вниз по течению Дуная в Турцию . Когда ладьи эти прибыли в Пореч (ныне город в Хорватии на западном побережье полуострова Истрия), Миленко [Стойкович] их задержал здесь и, взойдя на них, выбрал самых красивых женщин, девушек, девочек и детей женского пола и взял себе и так составил целый гарем». Примечательно, что все наложницы приняли православие.

Жизнь в изгнании

После ссоры с предводителем Первого сербского восстания против Османской империи Карагеоргием и старейшинами в 1811 году Стойкович был изгнан из Сербии и нашел убежище в России, где получил пенсию и имение в Крыму.

Миленко Стойкович

Осознав, что содержать гарем на расстоянии ему не по карману, он освободил наложниц и дал им денег, которых должно было хватить на то, чтобы начать свободную жизнь. С собой в Россию военачальник забрал только одну женщину по имени Катинка, на которой позже женился.

Помимо имения в Крыму сербскому полковнику был «всемилостивейше» пожалован внушительный участок земли в Днепровском уезде Таврической губернии (ныне село Антоновка на территории Херсонской области). «А внутри того владения обмежеваннага одной окружною от всех смежных владельцев межою по нынешней мере и по исчислению земли состоит пашенной сто девяносто две десятины (десятина равняется 1,09 гектара — ред.), сеннаго покосу и степи способной к пашне Шесть тысячь шесть сот четырнадцать десятин тысяча ста пятдесять пять сажень, под поселением, огородами, огуменниками, овчарными заведениями и садом семнадцать десятин шестьсот сажень, под проселочными дорогами двадцать две десятины тысяча четыреста сажень, под обрывом берега Чернага Моря семь десятин тысяча двести сажень», — отмечается в хранящемся в Государственном архиве Херсонской области «Плане земли при селе Антоновка», что составлен в 1848 году, когда участок уже имел другого владельца.

В Адресе-календаре за 1824 год (так в XIX веке назывались официальные справочники, издававшиеся как централизованно, так и в губерниях и областях Российской империи) некий «Миленко-Стойкович» (с написанием имени через дефис) упоминается в должности исправника, то есть председателя Земского суда в Симферополе.

На эту должность местное дворянство из своих рядов выбирало соискателя, который назывался капитан (земский капитан). В случае одобрения губернатором он утверждался в должности земского исправника на три года. Нижний земский суд в лице земского исправника отвечал за порядок в уезде, сбор налогов с крестьян, проводил предварительное следствие и осуществлял дворянскую опеку. Таким образом, под его юрисдикцию подпали одновременно крестьяне и дворяне.

Также в составленном видным историком, археографом и генеалогом Николаем Чулковым «Русском провинциальном некрополе» упоминается Яков Михайлович Живко-Миленко-Стойкович (1798-1894), гвардии штабс-капитан, который был захоронен на городском кладбище Евпатории

В комментарии РИА Новости Крым военный историк Сергей Ченнык с высокой долей вероятности допустил, что он может являться родственником национального героя Сербии.

Эксперт согласился с тем, что отчество Михайлович может быть связано со своеобразным прочтением русскоязычными крымчанами имени Миленко. «Очень похоже. Вполне даже можно допустить. Возможно, что это родственники, — отметил Ченнык. — И хотя Стойкович — достаточно распространенная сербская фамилия, для Крыма такое совпадение — весьма редкое. Надо сказать, что не так много сербов в XIX веке по Крыму бегало. Не сказал бы, что десятки: единицы».

Сергей Ченнык, военный историк

На этом фоне примечателен рассказ, который в работе «Таврическая губерния во время Крымской войны» приводит историк Арсений Маркевич и героем которого является «Евпаторийский уездный судья Стойкович», что в сентябре 1854 года отправился с делами уездного суда в Перекоп, но по дороге был взят татарами в плен и отвезен в Евпаторию. Там, как пишет историк, имение судьи было разграблено, «постройки разрушены, и находившиеся там дела уездного суда уничтожены».

Путями памяти

Сербский кинодокументалист Драги Ивич рассказал РИА Новости Крым, что историки, с которыми он консультировался, заверяют: могила народного героя Сербии, воеводы Миленко Стойковича находится на территории Бахчисарая. «Там три кладбища: турецкое, татарское и православное, — рассказывает Ивич. — Еще в 2009 году в городе жил человек, который заботился о кладбище, где, по его же словам, похоронен Стойкович. Но, увы, теперь этого смотрителя там нет».

По словам кинодокументалиста, поскольку воевода был «почетным полковником» русской армии и получал военную пенсию, то его имя должно быть в каком-либо списке военных пенсионеров того времени, что в свою очередь поможет в поиске крымских следов военачальника. «Стойкович был беженцем, — продолжает кинодокументалист. — Он и его соратники убежали от Австрии , которая много обещала сербским воеводам, солдатам, полководцам, но в итоге просто продала их Турции. Они были вынуждены бежать. Бежали на русские земли, в Херсонскую губернию. Оттуда воевода по службе переехал в Крым».

Драга Ивич, сербский кинодокументалист

По словам Ивича, он хотел бы не только снять фильм о национальном герое Сербии, площадками для съемок которого стали бы и крымские просторы, но, прежде всего, найти его могилу, чтобы затем перезахоронить прах героя на родине. «Это самое важное для меня», — признался кинодокументалист.

Со своей стороны военный историк Сергей Ченнык предположил, что найти останки Стойковича будет крайне сложно. «Как эксперту по военной истории мне ни разу не удавалось слышать о том, чтобы какие-то следы его захоронения в Крыму были найдены, — пояснил историк. — Что касается его могилы — думаю, будет сложно ее найти. Слишком много могил вообще утеряно».