Ещё
Под Симферополем почтили память погибших в концлагере «Красный»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Симферополем почтили память погибших в концлагере «Красный» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Накануне Дня Победы на территории мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь „Красный“ в селе Мирное Симферопольского района прошли мероприятия посвященные памяти людей, зверски замученных фашистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Мероприятия начались с возложения цветов на второй очереди комплекса. Затем Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь провел возле храма траурное богослужение.
»Воистину святой день, который объединяет всех нас и обращает наш взгляд к величайшему подвигу людей, отдавших свою жизнь за нашу Родину, за сохранение для нас благоденственного мира. Простившись с веком минувшем, мы никогда не простимся с его трагическими событиями, ставшими уроками скорби и памяти. 73 года назад отзвучали последние выстрелы Великой Отечественной войны, которая оставила свои скорбные следы и на нашей святой земле", — сказал после богослужения владыка Лазарь.
В траурных мероприятиях также приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, депутаты крымского парламента, члены Общественной палаты Республики и многие другие.
В период фашистской оккупации Крыма в 1941-1944 годах в концлагере на территории совхоза «Красный» в селе Мирное Симферопольского района было уничтожено более 15 тысяч человек, среди которых военнопленные, подпольщики-партизаны и мирные жители (в том числе женщины и дети). Мемориал на месте бывшего концлагеря открыли в мае 2015 года.
РИА Новости Крым: последние новости
В Ялте завершается фестиваль "Крымский маяк 2.0" В Крыму почтили память погибших в войну журналистов Граница на замке: в Крыму открыли новую погранзаставу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана129
На «Евровидении» произошло ЧП67
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится172
Астролог предсказал победу Путина и пожалел71
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1120
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение