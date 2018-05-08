Под Симферополем почтили память погибших в концлагере «Красный»

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым . Накануне Дня Победы на территории мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь „Красный“ в селе Мирное Симферопольского района прошли мероприятия посвященные памяти людей, зверски замученных фашистами, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Мероприятия начались с возложения цветов на второй очереди комплекса. Затем Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь провел возле храма траурное богослужение.

»Воистину святой день, который объединяет всех нас и обращает наш взгляд к величайшему подвигу людей, отдавших свою жизнь за нашу Родину, за сохранение для нас благоденственного мира. Простившись с веком минувшем, мы никогда не простимся с его трагическими событиями, ставшими уроками скорби и памяти. 73 года назад отзвучали последние выстрелы Великой Отечественной войны, которая оставила свои скорбные следы и на нашей святой земле", — сказал после богослужения владыка Лазарь.

В траурных мероприятиях также приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов , председатель Госсовета РК Владимир Константинов , депутаты крымского парламента, члены Общественной палаты Республики и многие другие.

В период фашистской оккупации Крыма в 1941-1944 годах в концлагере на территории совхоза «Красный» в селе Мирное Симферопольского района было уничтожено более 15 тысяч человек, среди которых военнопленные, подпольщики-партизаны и мирные жители (в том числе женщины и дети). Мемориал на месте бывшего концлагеря открыли в мае 2015 года.