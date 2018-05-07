Ванга и та, что пришла ее заменить

РЕН ТВ 8 мая обещает рассказать всю правду о великой болгарской прорицательнице.

Все начнется 8 мая в 11:00 фильмом о тайнах, которые существуют в биографии Ванги. Правда ли, что великая прорицательница начала гадать от безысходности? И почему ее жизнь сложилась настолько трагично?

В 13:00 смотрите продолжение спецпроекта. Вы узнаете, как после смерти провидицы одно за другим стали сбываться ее пророчества и отчего погиб художник, который изобразил глаза Ванги открытыми.

Чуть позже, в 16:00, в фильме «Наследница Ванги» речь пойдет о том, кому ясновидящая могла передать свой дар. Кто эта девочка, которая родилась «из огня во Франции , в городе на двух холмах» через 7 лет после смерти болгарской предсказательницы? И о каких грядущих событиях она предупредила Россию

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