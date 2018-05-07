Ванга и та, что пришла ее заменить 

РЕН ТВ 8 мая обещает рассказать всю правду о великой болгарской прорицательнице.
Все начнется 8 мая в 11:00 фильмом о тайнах, которые существуют в биографии Ванги. Правда ли, что великая прорицательница начала гадать от безысходности? И почему ее жизнь сложилась настолько трагично?
В 13:00 смотрите продолжение спецпроекта. Вы узнаете, как после смерти провидицы одно за другим стали сбываться ее пророчества и отчего погиб художник, который изобразил глаза Ванги открытыми.
Чуть позже, в 16:00, в фильме «Наследница Ванги» речь пойдет о том, кому ясновидящая могла передать свой дар. Кто эта девочка, которая родилась «из огня во Франции, в городе на двух холмах» через 7 лет после смерти болгарской предсказательницы? И о каких грядущих событиях она предупредила Россию?
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Современные ведьмы проводят конгрессы, а не шабаши
Нострадамус и другие ясновидящие, чьи предсказания сбылись