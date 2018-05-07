Охрана Крымского моста в 2018 году обойдется почти в 54 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ , 7 мая. / ТАСС /. Управление федеральных автодорог «Тамань» — заказчик строительства Крымского моста — сообщило о проведении закупки на охрану транспортного перехода через Керченский пролив стоимостью 53,9 млн рублей у единственного поставщика. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на портале госзакупок.

Как говорится в материалах закупки, речь идет об оказании услуг по охране транспортного перехода через Керченский пролив (часть автодороги А-290 Новороссийск Керчь со 141-го по 160-й километры). Процедура рассчитана на единственного поставщика, название организации не указывается.

Из документа следует, что до конца 2018 года (то есть в первый год эксплуатации автодорожной части Крымского моста) за услуги по охране транспортного перехода будет выплачено 53,91 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Как пояснил ТАСС источник в дорожной отрасли Южного федерального округа, речь идет о физической охране всей автодорожной части Крымского моста, заниматься этим, согласно приказу Минтранса РФ , должно ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации».

Ранее соответствующий приказ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в апреле текущего года за подписью исполняющего обязанности министра транспорта Максима Соколова . Согласно ему, госпредприятие должно взять под охрану не только сам мост, но и подходы к нему с краснодарского и крымского берегов.

О строительстве моста

Мост в Крым — самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла , затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Движение автомобилей по мосту откроют во второй половине мая — раньше планировавшегося на декабрь срока.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года» без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.