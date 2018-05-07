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Хоккеист Кабанов: всей семьёй поддерживаем Путина после присоединения Крыма
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Хоккеист Кабанов: всей семьёй поддерживаем Путина после присоединения Крыма 

RT на русском 34 минуты назад
Российский хоккеист, выступающий в датском «Ольборге», Кирилл Кабанов рассказал про завещание бабушки, прожившей большую часть жизни в Крыму, которая хотела быть похороненной в российской земле.
«Моя бабушка завещала, чтобы её похоронили в российской земле. Но дед сделать этого не смог — даже если бы он отвёз бабушку в Сибирь и похоронил там, потом даже не смог бы приходить к ней на могилку. И вот представляете, в 2014 году я приезжаю в Крым и вижу, как дедушка плачет, получая российский паспорт. Но плачет не из-за паспорта, а из-за того, что последнее желание бабушки исполнилось — она лежит в российской земле», — цитирует Кабанова Sport24.
Он также рассказал, как решение о присоединении Крыма к России повлияла на отношение семьи спортсмена к президенту страны Владимиру Путину.
«С того момента мы всей семьёй поддерживаем Путина. Лично мне кажется, что Россия движется вперед, города развиваются и на данный момент лучшего кандидата на пост президента нет. Конечно, я сужу со своей колокольни — всё-таки уже несколько лет не живу на родине. Но моё мнение именно такое», — добавил Кабанов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении стипендии серебряным и бронзовым призёрам Олимпийских игр, которые достигли пенсионного возраста.
RT на русском: последние новости
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