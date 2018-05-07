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Утренние пробки: транспортный коллапс в Симферополь
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Утренние пробки: транспортный коллапс в Симферополь 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости Крым. В Симферополе образовались сильные пробки. С самого утра движение по десяткам улиц крымской столицы буквально парализовано, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Так, по состоянию на 8:40, заторы образовались в центре города и на подъездах к нему. Самые серьезные пробки — на Севастопольской, Караимской, по. Победы, Киевской, Шмидта, бульваре Франко, Декабристов. Затруднено движение на улицах Менделеева, Желябова, Калинина, Павленко, Дзюбанова, бульваре Ленина.
Автомобилисты сообщают в соцсетях о минимальной скорости проезда и на Кечкеметской, а также в районе Москольца.
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